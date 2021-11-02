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Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в «Святых из Бундока — 3» режиссера Троя Даффи

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 18:15
Общество
Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в «Святых из Бундока — 3» режиссера Троя Даффи
Кадры из фильма «Святые из Бундока»

Лос-Анджелес, 2 ноября. Знаменитый американский криминальный триллер «Святые из Бундока» возвращается на экраны. Режиссер Трой Даффи объявил о начале работы над третьей частью.

Фильмы рассказывают о двух ирландцах братьях Конноре (Шон Патрик Флэнери) и Мерфи (Норман Ридус) МакМанус. Долгое время они были обычными гражданами США, пока на них не снизошло озарение: они были посланы на землю самим богом для выполнения особой миссии. Задача братьев заключается в полном истреблении преступности. Вскоре их методы начинают пугать даже закоренелых мафиози.

Премьера первого фильма состоялась в 1999 году, а второго — спустя десять лет. За третий фильм кинематографист решился взяться спустя еще 12. Работать над сценарием режиссер будет вместе с Флэнери, а съемки запланированы на май 2022 года.

«Фанаты любили этих персонажей в течение двадцати лет. Я не раз слышал, как они используют ласковые выражения, такие как «Братцы» или «Пацаны». Мы оставили их в тюрьме в конце второй серии, и поклонники хотят знать, что с ними случилось», — отметил режиссер в интервью изданию Deadline.

По словам Троя Даффи, он планирует превратить трилогию об ирландских братьях в глобальную экшен-франшизу наподобие «Джона Уика».

Ранее стало известно о возможном появлении еще одной кинотрилогии. Режиссер Дени Вильнев заявил, что для полного раскрытия цикла романов «Дюна» писателя Фрэнка Герберта нужно снять три фильма.

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Даффи трилогия святые из бундока
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