По следам Нетаньяху: экспансия на Западном Берегу угрожает отношениям Израиля с США

Отношения США и Израиля переживают непростые времена — это связано с указом израильского премьер-министра Нафтали Беннета о постройке 3 200 новых жилых домов на Западном Берегу. Более того, подобный шаг оказался шоковым для арабской части правящей коалиции еврейского государства, что может привести к ее распаду при грядущем голосовании за бюджет.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в американо-израильских противоречиях в палестинском вопросе, а также во влиянии разворачивающейся ситуации на Кнессет.

Дежавю Байдена

Действующий президент США Джо Байден не в первый раз лично сталкивается с проблемой израильских поселений в арабской части Палестины. В 2010 году на тот момент глава белого дома Барак Обама направил его, как своего вице-президента, в Израиль с «миссией доброй воли».

В то время Вашингтон активно продвигал резолюцию 242 Совета Безопасности ООН от 1967 года, по которой Израилю предписывается вывод войск с территорий, «оккупированных» в ходе Шестидневной войны. Обама после вступления в президентскую должность призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить строительство поселений на Западном Берегу с тем, чтобы президент Палестины Махмуд Аббас согласился вступить в переговоры.

Dec 22 2016-Flynn calls Kislyak and asks if Russia would delay or defeat a UN Security Council resolution vote to condemn Israel’s building of settlements in the West Bank. Obama admin agreed to allow resolution to come up for a vote angering Netanyahu. The UN resolution passed pic.twitter.com/Vyjn8Onsc0 — Nick Weil ???? (@nick_weil) August 26, 2018

По мнению Обамы, Израиль должен был сделать первый шаг к урегулированию как более сильная сторона конфликта, однако реакция Нетаньяху, как вспоминает экс-президент, была «резко негативной».

Прибывший в марте 2010 года в еврейское государство Байден должен был снизить возникшее напряжение, однако эта поездка совпала с официальным заявлением израильского МВД о постройке новых домов в Восточном Иерусалиме. Как позже вспоминала экс-Госсекретарь Хиллари Клинтон, Обама воспринял это «совпадение» как личное оскорбление. Нетаньяху на этот счет заметил, что момент принятия решения о постройке жилищ не был подобран намеренно.

Израильский же обозреватель Бен Каспит в своей книге «Годы Нетаньяху» пишет, что скандальное решение принималось целенаправленно для «уничтожения всех усилий по возобновлению переговоров» и стало «болезненным унижением» для Байдена.

Образовавшееся охлаждение отношений сменилось оттепелью при Дональде Трампе, который предпринял однозначно произраильскую серию шагов: закрыл генконсульство США в арабском Восточном Иерусалиме, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, вышел из ядерной сделки с Ираном, закрыл офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, оказал посредничество в подписании «Авраамского договора» по нормализации отношений Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Кроме того, Трамп не оказывал никакого давления на еврейское государство на тему строительства поселений в арабской части Палестины.

После смены руководителей государств — на Байдена в США и на Беннета в Израиле — существовала некоторая неопределенность относительно политики нового израильского премьера. Однако в конце октября он решился на реальный шаг по продолжению предшествующей политики, что вызвало обеспокоенность Госдепартамента. Глава данного ведомства Энтони Блинкен 26 октября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Содержание этого звонка позже было описано израильскими должностными лицами как «неприятное и яростное».

Предвыборное обещание

Отдельным вопросом стоит возврат генконсульства США в Восточный Иерусалим. Это однозначно негативно воспринимаемое Израилем действие было анонсировано Байденом в ходе собственной предвыборной кампании. Диппредставительство существовало с 1844 года и оказалось официально закрыто в марте 2019 года при Трампе. В тот же период Соединенные Штаты перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим. Это спровоцировало взрыв негодования со стороны арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг означал фактическое признание Иерусалима столицей Израиля, что расходится с официальной позицией ООН.

As U.S. Presidential elections are coming closer, U.S. Jews prefer Joe Biden rather than Donald Trump. As for Israelis, it's Donald Trump.

Donald Trump moved U.S. Embassy in Jerusalem, and made Israel-UAE Peace deal.

Hillary Clinton got Jewish vote in 2016.

What about 2020 ? pic.twitter.com/5a24Bffh5k — Samuel Sabbah (@Samuel_Sabbah) October 14, 2020

Дело в том, что восточная часть города, как и Западный берег реки Иордан, оказались в числе захваченных Израилем территорией по итогам Шестидневной войны. Мировое сообщество официально признает эти области оккупированными и призывает Израиль отступить к довоенным границам, обеспечив суверенитет Палестины.

Тем временем около двухсот законодателей-республиканцев подписались под обращением к администрации Байдена с указанием на незаконность возвращения генконсульства в Иерусалим. В письме, составленном Ли Зельдиным, утверждается, что данный шаг привел бы к ситуации, при которой в одном городе существовали бы две отдельные дипломатические миссии.

«Генеральное консульство США в Иерусалиме, основанное в 1844 году, не предназначалось для оказания помощи палестинцам в столице Израиля. Мы настоятельно призываем Вас уважать критическую позицию нашего близкого союзника Израиля касательно возобновления работы генерального консульства США в Иерусалиме, тем более что партнерство с Израилем имеет важное значение», — говорится в письме.

За несколько дней до этого 35 сенаторов-республиканцев выдвинули законопроект о запрете открытия диппредставительства с опорой на Закон о посольстве в Иерусалиме от 1995 года. Данный документ признает древний город единой и неделимой столицей Израиля — следовательно подразумевается, что и консульство в нем может быть только одно. Однако прямое ограничение на количество аналогичных представительств нигде не обозначено.

Раскол в Кнессете

Решение о продолжении строительства поселений на Западном Берегу очевидным образом нарушает равновесие право-лево-центристской правящей коалиции в Израиле. Проблема в том, что подобная линия характерна для правых партий и совершенно неприемлема для левых, например — «Объединенного арабского списка» (РААМ).

«Каждый медовый месяц, каким бы приятным он ни был, подходит к концу. Это то, что новоиспеченный премьер-министр Израиля обнаруживает для себя в особенно неподходящее время — всего за несколько дней до решающего голосования в Кнессете по государственному бюджету, которое укрепит или разрушит его правительство», — комментирует эту ситуацию Каспит.

Речь идет о том, что Беннет занял текущий пост в результате победы союза несовместимых партий, объединившихся исключительно ради отстранения Нетаньяху от этой должности. Как и следовало ожидать, хрупкое правительство уперлось в необходимость решать вопросы, по каждому из которых внутри него неминуемо возникают противоречия.

Bennett prédit l’effondrement de la coalition ; Lapid rejette un « bruit de fond » https://t.co/gan9iqITRG — The Times of Israel (@TimesofIsraelFR) October 29, 2021

Бюджетное законодательство, за которое должен проголосовать израильский Кнессет, считается ключевым вотумом доверия, и в случае непринятия бюджета правительство будет распущено. Вероятность этого крайне высока, так как коалицию составляют 60 депутатов из 120: при демарше даже самой малой партии правительство теряет поддержку большинства. В случае с поселениями попираются интересы арабских политических движений.

В случае провала голосования по бюджету к власти, скорее всего, вернется Нетаньяху, чего коалиция опасается больше всего. Так, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе визита в Вашингтон 12-14 октября при обсуждении вопроса с возвращением диппредставительства в Восточный Иерусалим сказал: «Если вы настоите [на открытии консульства] сейчас, вы возвращаете Нетаньяху».

«Никто из соратников президента не хочет такого исхода. <…>. Если Кнессет утвердит бюджет на следующей неделе, обеспечив правительству определенную стабильность, то Беннетту, Лапиду и Ганцу придется разработать план укрепления доверия с Вашингтоном, при условии, что они смогут договориться в первую очередь между собой», — отмечает Каспит.

Евреи и Конгресс

Не остался в стороне от складывающейся ситуации и сам Дональд Трамп. В ходе радиоинтервью экс-президент с иронией сообщил, что 10-15 лет назад Израиль буквально «владел Конгрессом», но теперь же в законодательном органе утвердились антиизраильские элементы.

«У вас есть [женщины-конгрессмены Александрия] Окасио-Кортес и [Ильхан] Омар. Эти люди ненавидят Израиль со страстью — они контролируют Конгресс, и Израиль больше не является силой в Конгрессе», — сказал Трамп.

Trump Says ‘Israel Literally Owned Congress’ Until a Few Years Ago, Wonders Why More American Jews Didn’t Vote for Him https://t.co/qXmhEja8iG #SmartNews — Caroline Snow (@Carolin21440680) November 2, 2021

Кроме того, бывший президент США отметил, что американские евреи, как ни странно, относятся к Израилю холодно. Ввиду этого граждане с иудейскими корнями не оценили усилий Трампа на Ближнем Востоке и продемонстрировали слабую его поддержку на минувших президентских выборах.

«Мне сказали, что я могу баллотироваться на пост премьер-министра Израиля и очень легко победить, я им там нравлюсь. Невероятно, что я не получил [здесь] такой же поддержки от еврейского народа. Евреи в этой стране — многие из них — не любят Израиль. <…> Я считаю, что полученные 25% голосов евреев — это какая-то бессмыслица. Мне это кажется странным», — добавил он.

Старые проблемы, старые подходы

Демократическая партия США традиционно продвигает вариант решения палестино-израильского вопроса путем уступок со стороны Израиля, в отличие от республиканцев. Позиция Нетаньяху здесь была ясна (что подорвало отношения с Обамой), однако шаги Беннета однозначно предсказать было нельзя из-за остроты этой темы для правящей коалиции.

Таким образом, решение о строительстве поселений негативно сказывается на отношениях Израиля и Соединенных Штатов. Сама же израильская правящая коалиция не переживет голосование по бюджету, если только ущемленным сторонам не будет сделано какое-либо привлекательное предложение.