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По следам Нетаньяху: экспансия на Западном Берегу угрожает отношениям Израиля с США
Весь мир
По следам Нетаньяху: экспансия на Западном Берегу угрожает отношениям Израиля с США
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Отношения США и Израиля переживают непростые времена — это связано с указом израильского премьер-министра Нафтали Беннета о постройке 3 200 новых жилых домов на Западном Берегу. Более того, подобный шаг оказался шоковым для арабской части правящей коалиции еврейского государства, что может привести к ее распаду при грядущем голосовании за бюджет.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в американо-израильских противоречиях в палестинском вопросе, а также во влиянии разворачивающейся ситуации на Кнессет.

Дежавю Байдена

Действующий президент США Джо Байден не в первый раз лично сталкивается с проблемой израильских поселений в арабской части Палестины. В 2010 году на тот момент глава белого дома Барак Обама направил его, как своего вице-президента, в Израиль с «миссией доброй воли».

В то время Вашингтон активно продвигал резолюцию 242 Совета Безопасности ООН от 1967 года, по которой Израилю предписывается вывод войск с территорий, «оккупированных» в ходе Шестидневной войны. Обама после вступления в президентскую должность призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить строительство поселений на Западном Берегу с тем, чтобы президент Палестины Махмуд Аббас согласился вступить в переговоры.

По мнению Обамы, Израиль должен был сделать первый шаг к урегулированию как более сильная сторона конфликта, однако реакция Нетаньяху, как вспоминает экс-президент, была «резко негативной».

Прибывший в марте 2010 года в еврейское государство Байден должен был снизить возникшее напряжение, однако эта поездка совпала с официальным заявлением израильского МВД о постройке новых домов в Восточном Иерусалиме. Как позже вспоминала экс-Госсекретарь Хиллари Клинтон, Обама воспринял это «совпадение» как личное оскорбление. Нетаньяху на этот счет заметил, что момент принятия решения о постройке жилищ не был подобран намеренно.

Израильский же обозреватель Бен Каспит в своей книге «Годы Нетаньяху» пишет, что скандальное решение принималось целенаправленно для «уничтожения всех усилий по возобновлению переговоров» и стало «болезненным унижением» для Байдена.

Образовавшееся охлаждение отношений сменилось оттепелью при Дональде Трампе, который предпринял однозначно произраильскую серию шагов: закрыл генконсульство США в арабском Восточном Иерусалиме, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, вышел из ядерной сделки с Ираном, закрыл офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, оказал посредничество в подписании «Авраамского договора» по нормализации отношений Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Кроме того, Трамп не оказывал никакого давления на еврейское государство на тему строительства поселений в арабской части Палестины.

После смены руководителей государств — на Байдена в США и на Беннета в Израиле — существовала некоторая неопределенность относительно политики нового израильского премьера. Однако в конце октября он решился на реальный шаг по продолжению предшествующей политики, что вызвало обеспокоенность Госдепартамента. Глава данного ведомства Энтони Блинкен 26 октября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Содержание этого звонка позже было описано израильскими должностными лицами как «неприятное и яростное».

Предвыборное обещание

Отдельным вопросом стоит возврат генконсульства США в Восточный Иерусалим. Это однозначно негативно воспринимаемое Израилем действие было анонсировано Байденом в ходе собственной предвыборной кампании. Диппредставительство существовало с 1844 года и оказалось официально закрыто в марте 2019 года при Трампе. В тот же период Соединенные Штаты перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим. Это спровоцировало взрыв негодования со стороны арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг означал фактическое признание Иерусалима столицей Израиля, что расходится с официальной позицией ООН.

Дело в том, что восточная часть города, как и Западный берег реки Иордан, оказались в числе захваченных Израилем территорией по итогам Шестидневной войны. Мировое сообщество официально признает эти области оккупированными и призывает Израиль отступить к довоенным границам, обеспечив суверенитет Палестины.

Тем временем около двухсот законодателей-республиканцев подписались под обращением к администрации Байдена с указанием на незаконность возвращения генконсульства в Иерусалим. В письме, составленном Ли Зельдиным, утверждается, что данный шаг привел бы к ситуации, при которой в одном городе существовали бы две отдельные дипломатические миссии.

«Генеральное консульство США в Иерусалиме, основанное в 1844 году, не предназначалось для оказания помощи палестинцам в столице Израиля. Мы настоятельно призываем Вас уважать критическую позицию нашего близкого союзника Израиля касательно возобновления работы генерального консульства США в Иерусалиме, тем более что партнерство с Израилем имеет важное значение», — говорится в письме.

За несколько дней до этого 35 сенаторов-республиканцев выдвинули законопроект о запрете открытия диппредставительства с опорой на Закон о посольстве в Иерусалиме от 1995 года. Данный документ признает древний город единой и неделимой столицей Израиля — следовательно подразумевается, что и консульство в нем может быть только одно. Однако прямое ограничение на количество аналогичных представительств нигде не обозначено.

Раскол в Кнессете

Решение о продолжении строительства поселений на Западном Берегу очевидным образом нарушает равновесие право-лево-центристской правящей коалиции в Израиле. Проблема в том, что подобная линия характерна для правых партий и совершенно неприемлема для левых, например — «Объединенного арабского списка» (РААМ).

«Каждый медовый месяц, каким бы приятным он ни был, подходит к концу. Это то, что новоиспеченный премьер-министр Израиля обнаруживает для себя в особенно неподходящее время — всего за несколько дней до решающего голосования в Кнессете по государственному бюджету, которое укрепит или разрушит его правительство», — комментирует эту ситуацию Каспит.

Речь идет о том, что Беннет занял текущий пост в результате победы союза несовместимых партий, объединившихся исключительно ради отстранения Нетаньяху от этой должности. Как и следовало ожидать, хрупкое правительство уперлось в необходимость решать вопросы, по каждому из которых внутри него неминуемо возникают противоречия.

Бюджетное законодательство, за которое должен проголосовать израильский Кнессет, считается ключевым вотумом доверия, и в случае непринятия бюджета правительство будет распущено. Вероятность этого крайне высока, так как коалицию составляют 60 депутатов из 120: при демарше даже самой малой партии правительство теряет поддержку большинства. В случае  с поселениями попираются интересы арабских политических движений.

В случае провала голосования по бюджету к власти, скорее всего, вернется Нетаньяху, чего коалиция опасается больше всего. Так, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе визита в Вашингтон 12-14 октября при обсуждении вопроса с возвращением диппредставительства в Восточный Иерусалим сказал: «Если вы настоите [на открытии консульства] сейчас, вы возвращаете Нетаньяху».

«Никто из соратников президента не хочет такого исхода. <…>. Если Кнессет утвердит бюджет на следующей неделе, обеспечив правительству определенную стабильность, то Беннетту, Лапиду и Ганцу придется разработать план укрепления доверия с Вашингтоном, при условии, что они смогут договориться в первую очередь между собой», — отмечает Каспит.

Евреи и Конгресс

Не остался в стороне от складывающейся ситуации и сам Дональд Трамп. В ходе радиоинтервью экс-президент с иронией сообщил, что 10-15 лет назад Израиль буквально «владел Конгрессом», но теперь же в законодательном органе утвердились антиизраильские элементы.

«У вас есть [женщины-конгрессмены Александрия] Окасио-Кортес и [Ильхан] Омар. Эти люди ненавидят Израиль со страстью — они контролируют Конгресс, и Израиль больше не является силой в Конгрессе», — сказал Трамп.

Кроме того, бывший президент США отметил, что американские евреи, как ни странно, относятся к Израилю холодно. Ввиду этого граждане с иудейскими корнями не оценили усилий Трампа на Ближнем Востоке и продемонстрировали слабую его поддержку на минувших президентских выборах.

«Мне сказали, что я могу баллотироваться на пост премьер-министра Израиля и очень легко победить, я им там нравлюсь. Невероятно, что я не получил [здесь] такой же поддержки от еврейского народа. Евреи в этой стране — многие из них — не любят Израиль. <…> Я считаю, что полученные 25% голосов евреев — это какая-то бессмыслица. Мне это кажется странным», — добавил он.

Старые проблемы, старые подходы

Демократическая партия США традиционно продвигает вариант решения палестино-израильского вопроса путем уступок со стороны Израиля, в отличие от республиканцев. Позиция Нетаньяху здесь была ясна (что подорвало отношения с Обамой), однако шаги Беннета однозначно предсказать было нельзя из-за остроты этой темы для правящей коалиции.

Таким образом, решение о строительстве поселений негативно сказывается на отношениях Израиля и Соединенных Штатов. Сама же израильская правящая коалиция не переживет голосование по бюджету, если только ущемленным сторонам не будет сделано какое-либо привлекательное предложение.

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