По следам Нетаньяху: экспансия на Западном Берегу угрожает отношениям Израиля с США

Отношения США и Израиля переживают непростые времена — это связано с указом израильского премьер-министра Нафтали Беннета о постройке 3 200 новых жилых домов на Западном Берегу. Более того, подобный шаг оказался шоковым для арабской части правящей коалиции еврейского государства, что может привести к ее распаду при грядущем голосовании за бюджет.
Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в американо-израильских противоречиях в палестинском вопросе, а также во влиянии разворачивающейся ситуации на Кнессет.
Дежавю Байдена
Действующий президент США Джо Байден не в первый раз лично сталкивается с проблемой израильских поселений в арабской части Палестины. В 2010 году на тот момент глава белого дома Барак Обама направил его, как своего вице-президента, в Израиль с «миссией доброй воли».
В то время Вашингтон активно продвигал резолюцию 242 Совета Безопасности ООН от 1967 года, по которой Израилю предписывается вывод войск с территорий, «оккупированных» в ходе Шестидневной войны. Обама после вступления в президентскую должность призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить строительство поселений на Западном Берегу с тем, чтобы президент Палестины Махмуд Аббас согласился вступить в переговоры.
Dec 22 2016-Flynn calls Kislyak and asks if Russia would delay or defeat a UN Security Council resolution vote to condemn Israel’s building of settlements in the West Bank. Obama admin agreed to allow resolution to come up for a vote angering Netanyahu. The UN resolution passed pic.twitter.com/Vyjn8Onsc0— Nick Weil ???? (@nick_weil) August 26, 2018
По мнению Обамы, Израиль должен был сделать первый шаг к урегулированию как более сильная сторона конфликта, однако реакция Нетаньяху, как вспоминает экс-президент, была «резко негативной».
Прибывший в марте 2010 года в еврейское государство Байден должен был снизить возникшее напряжение, однако эта поездка совпала с официальным заявлением израильского МВД о постройке новых домов в Восточном Иерусалиме. Как позже вспоминала экс-Госсекретарь Хиллари Клинтон, Обама воспринял это «совпадение» как личное оскорбление. Нетаньяху на этот счет заметил, что момент принятия решения о постройке жилищ не был подобран намеренно.
Израильский же обозреватель Бен Каспит в своей книге «Годы Нетаньяху» пишет, что скандальное решение принималось целенаправленно для «уничтожения всех усилий по возобновлению переговоров» и стало «болезненным унижением» для Байдена.
Remember your visit to #ApartheidIsrael in 2010, Joe? @JoeBiden said: "I condemn the decision by the government of #Israeli to build more housing in East #Jerusalem ."— Cliff Olney (@CliffOlney) May 20, 2021
Israel's announcement happened while #JoeBiden was in Israel. @maddow @POTUS @VP #FBR https://t.co/99pwH1YEK8
Образовавшееся охлаждение отношений сменилось оттепелью при Дональде Трампе, который предпринял однозначно произраильскую серию шагов: закрыл генконсульство США в арабском Восточном Иерусалиме, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, вышел из ядерной сделки с Ираном, закрыл офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, оказал посредничество в подписании «Авраамского договора» по нормализации отношений Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Кроме того, Трамп не оказывал никакого давления на еврейское государство на тему строительства поселений в арабской части Палестины.
После смены руководителей государств — на Байдена в США и на Беннета в Израиле — существовала некоторая неопределенность относительно политики нового израильского премьера. Однако в конце октября он решился на реальный шаг по продолжению предшествующей политики, что вызвало обеспокоенность Госдепартамента. Глава данного ведомства Энтони Блинкен 26 октября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Содержание этого звонка позже было описано израильскими должностными лицами как «неприятное и яростное».
Предвыборное обещание
Отдельным вопросом стоит возврат генконсульства США в Восточный Иерусалим. Это однозначно негативно воспринимаемое Израилем действие было анонсировано Байденом в ходе собственной предвыборной кампании. Диппредставительство существовало с 1844 года и оказалось официально закрыто в марте 2019 года при Трампе. В тот же период Соединенные Штаты перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим. Это спровоцировало взрыв негодования со стороны арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг означал фактическое признание Иерусалима столицей Израиля, что расходится с официальной позицией ООН.
As U.S. Presidential elections are coming closer, U.S. Jews prefer Joe Biden rather than Donald Trump. As for Israelis, it's Donald Trump.— Samuel Sabbah (@Samuel_Sabbah) October 14, 2020
Donald Trump moved U.S. Embassy in Jerusalem, and made Israel-UAE Peace deal.
Hillary Clinton got Jewish vote in 2016.
What about 2020 ? pic.twitter.com/5a24Bffh5k
Дело в том, что восточная часть города, как и Западный берег реки Иордан, оказались в числе захваченных Израилем территорией по итогам Шестидневной войны. Мировое сообщество официально признает эти области оккупированными и призывает Израиль отступить к довоенным границам, обеспечив суверенитет Палестины.
Тем временем около двухсот законодателей-республиканцев подписались под обращением к администрации Байдена с указанием на незаконность возвращения генконсульства в Иерусалим. В письме, составленном Ли Зельдиным, утверждается, что данный шаг привел бы к ситуации, при которой в одном городе существовали бы две отдельные дипломатические миссии.
«Генеральное консульство США в Иерусалиме, основанное в 1844 году, не предназначалось для оказания помощи палестинцам в столице Израиля. Мы настоятельно призываем Вас уважать критическую позицию нашего близкого союзника Израиля касательно возобновления работы генерального консульства США в Иерусалиме, тем более что партнерство с Израилем имеет важное значение», — говорится в письме.
За несколько дней до этого 35 сенаторов-республиканцев выдвинули законопроект о запрете открытия диппредставительства с опорой на Закон о посольстве в Иерусалиме от 1995 года. Данный документ признает древний город единой и неделимой столицей Израиля — следовательно подразумевается, что и консульство в нем может быть только одно. Однако прямое ограничение на количество аналогичных представительств нигде не обозначено.
Раскол в Кнессете
Решение о продолжении строительства поселений на Западном Берегу очевидным образом нарушает равновесие право-лево-центристской правящей коалиции в Израиле. Проблема в том, что подобная линия характерна для правых партий и совершенно неприемлема для левых, например — «Объединенного арабского списка» (РААМ).
«Каждый медовый месяц, каким бы приятным он ни был, подходит к концу. Это то, что новоиспеченный премьер-министр Израиля обнаруживает для себя в особенно неподходящее время — всего за несколько дней до решающего голосования в Кнессете по государственному бюджету, которое укрепит или разрушит его правительство», — комментирует эту ситуацию Каспит.
Речь идет о том, что Беннет занял текущий пост в результате победы союза несовместимых партий, объединившихся исключительно ради отстранения Нетаньяху от этой должности. Как и следовало ожидать, хрупкое правительство уперлось в необходимость решать вопросы, по каждому из которых внутри него неминуемо возникают противоречия.
Bennett prédit l’effondrement de la coalition ; Lapid rejette un « bruit de fond » https://t.co/gan9iqITRG— The Times of Israel (@TimesofIsraelFR) October 29, 2021
Бюджетное законодательство, за которое должен проголосовать израильский Кнессет, считается ключевым вотумом доверия, и в случае непринятия бюджета правительство будет распущено. Вероятность этого крайне высока, так как коалицию составляют 60 депутатов из 120: при демарше даже самой малой партии правительство теряет поддержку большинства. В случае с поселениями попираются интересы арабских политических движений.
В случае провала голосования по бюджету к власти, скорее всего, вернется Нетаньяху, чего коалиция опасается больше всего. Так, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе визита в Вашингтон 12-14 октября при обсуждении вопроса с возвращением диппредставительства в Восточный Иерусалим сказал: «Если вы настоите [на открытии консульства] сейчас, вы возвращаете Нетаньяху».
«Никто из соратников президента не хочет такого исхода. <…>. Если Кнессет утвердит бюджет на следующей неделе, обеспечив правительству определенную стабильность, то Беннетту, Лапиду и Ганцу придется разработать план укрепления доверия с Вашингтоном, при условии, что они смогут договориться в первую очередь между собой», — отмечает Каспит.
Евреи и Конгресс
Не остался в стороне от складывающейся ситуации и сам Дональд Трамп. В ходе радиоинтервью экс-президент с иронией сообщил, что 10-15 лет назад Израиль буквально «владел Конгрессом», но теперь же в законодательном органе утвердились антиизраильские элементы.
«У вас есть [женщины-конгрессмены Александрия] Окасио-Кортес и [Ильхан] Омар. Эти люди ненавидят Израиль со страстью — они контролируют Конгресс, и Израиль больше не является силой в Конгрессе», — сказал Трамп.
Trump Says ‘Israel Literally Owned Congress’ Until a Few Years Ago, Wonders Why More American Jews Didn’t Vote for Him https://t.co/qXmhEja8iG #SmartNews— Caroline Snow (@Carolin21440680) November 2, 2021
Кроме того, бывший президент США отметил, что американские евреи, как ни странно, относятся к Израилю холодно. Ввиду этого граждане с иудейскими корнями не оценили усилий Трампа на Ближнем Востоке и продемонстрировали слабую его поддержку на минувших президентских выборах.
«Мне сказали, что я могу баллотироваться на пост премьер-министра Израиля и очень легко победить, я им там нравлюсь. Невероятно, что я не получил [здесь] такой же поддержки от еврейского народа. Евреи в этой стране — многие из них — не любят Израиль. <…> Я считаю, что полученные 25% голосов евреев — это какая-то бессмыслица. Мне это кажется странным», — добавил он.
Старые проблемы, старые подходы
Демократическая партия США традиционно продвигает вариант решения палестино-израильского вопроса путем уступок со стороны Израиля, в отличие от республиканцев. Позиция Нетаньяху здесь была ясна (что подорвало отношения с Обамой), однако шаги Беннета однозначно предсказать было нельзя из-за остроты этой темы для правящей коалиции.
Таким образом, решение о строительстве поселений негативно сказывается на отношениях Израиля и Соединенных Штатов. Сама же израильская правящая коалиция не переживет голосование по бюджету, если только ущемленным сторонам не будет сделано какое-либо привлекательное предложение.