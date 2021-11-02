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«Зона Шугалея». Российский ученый — об ужасах ливийской тюрьмы
Видео

В гостях программы «Зона» человек, прошедший горнила самой страшной ливийской тюрьмы, российский ученый-социолог, политический консультант, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Максим Анатольевич расскажет о нечеловеческих условиях содержания в тюрьме Митига, где в двадцати пяти квадратных метрах ютятся шестьдесят заключенных. Невольников кормят один раз в день, а массовые избиения там становятся обыденностью. Также ученый поделится мнением о необходимости присутствия русских в Сирии и ситуации в Афганистане.

Ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский задаст гостю острые вопросы и получит вразумительные ответы.

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ливия тюрьма шугалей кимаковский проект зона
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