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Злободневный анекдот Норкина о слишком настоящей шаурме покорил зрителей «Места встречи»
Политика
Злободневный анекдот Норкина о слишком настоящей шаурме покорил зрителей «Места встречи»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 ноября. Известный шоумен и телеведущий Андрей Норкин покорил зрителей общественно-политической телепередачи «Место встречи» очередным злободневным анекдотом. На этот раз героями истории стали гастарбайтеры и шаурма.

Своей забавной историей шоумен подвел черту под обсуждением сложной темы иностранных рабочих в России. Эксперты «Места встречи» и гости прямого эфира обсуждали возможности ужесточения трудового законодательства и порядка въезда в РФ в отношении мигрантов, а также затронули вопрос об обеспечении самих россиян рабочими местами.

Граждане РФ должны активнее привлекаться к производственной деятельности внутри страны, заключили гости передачи, а Норкин элегантно подвел дискуссию к собственному опыту импортозамещения труда на примере готовки любимого стрит-фуда россиян. По признанию шоумена, у него получается делать даже слишком настоящую шаурму.

Злободневный анекдот Норкина о слишком настоящей шаурме покорил зрителей «Места встречи»
wikipedia.org / Peteravivangel / CC BY-SA 4.0

«Никогда не покупаю шаурму в киосках у гастарбайтеров. Всегда делаю дома сам. Получается как настоящая, даже траванулся пару раз», — застал зрителей врасплох ведущий «Места встречи».

Андрей Норкин регулярно радует поклонников и гостей ток-шоу «Место встречи» остроумными наблюдениями и историями на самые разные темы. В эфире от 1 ноября известный телеведущий заставил студию надрывать животики со смеху своей историей про Хэллоуин.О креативном способе некоторых знаменитостей отметить древний языческий язык рассказала НСН.

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нтв норкин шаурма место встречи анекдот
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