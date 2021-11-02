Депутат Госдумы Драпеко рассказала о тонкостях работы над трехлетним бюджетом

Государственная дума VIII созыва приняла в первом чтении проект федерального бюджета. 338 депутатов поддержали законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, в соответствии с проектом бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн руб., в 2024-м — 25,83 трлн руб. Расходы на 2022 год запланированы в размере 23,69 трлн рублей, в 2023-м — 25,24 трлн руб., в 2024-м — 26,35 трлн руб. Из расходной части на реализацию национальных проектов в 2022 году запланировано направить 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн руб., в 2024-м — 2,98 трлн руб.

До начала голосования перед депутатами выступил министр финансов Антон Силуанов, который назвал в качестве приоритета бюджетной политики — «содействие достижению национальных целей».

«Все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов и послания президента, обеспечены в полном объеме финансирования», — подчеркнул Силуанов.

Министр добавил, что все задачи, поставленные президентом РФ, также обеспечены ресурсами.

Также перед депутатами выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он подчеркнул, что в проекте бюджета на 2022–2024 годы заложен рост расходов на здравоохранение, образование и социальную поддержку, упомянул об увеличении затрат на поддержки семей с детьми и на социальные пособия.

«В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь. Мы призываем за это голосовать», — обратился Макаров к коллегам по Госдуме.

Отметим, новый бюджет будет профицитным. Целевая инфляция — 4%, цена нефти заложена в размере 62 доллара за баррель. При этом рост цен на нефть прогнозируют до 120 долларов за баррель, так доходная часть бюджета может быть выше запланированной.

Что касается расходной части, то, как указал Макаров, она серьезно ориентирована на социальную повестку. На эти цели в 2022 году выделят почти 6 триллионов рублей, около четверти всех бюджетных трат и более чем на триллион рублей больше, чем, например, три года назад. Согласно проекту бюджета, социальные расходы будут расти и дальше — с 2023 по 2024 годы.

За принятие проекта бюджета в первом чтении проголосовали 338 депутатов, 82 парламентария выступили против, один воздержался.

Среди тех, кто голосовал против, были депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду». Заместитель руководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко рассказала ФАН о тонкостях принятия бюджета и объяснила, почему она и ее однопартийцы голосовали против. Также Драпеко рассказала, как парламентская оппозиция будет действовать дальше.

Обращаем внимание: мнение колумнистом является их личной позицией, которая может не совпадать позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

«Лишние» деньги лучше тратить на помощь гражданам. Колонка Елены Драпеко

Как вы знаете, депутаты от парламентской оппозиции голосовали против проекта бюджета, предложенного правительством. На это у нас есть причины. Мы считаем, что правительство может сознательно несколько «занижать» доходы. Это, на мой взгляд, правительство делает, чтобы оставить себе заначку, как сказал [лидер фракции КПРФ Геннадий] Зюганов, «жирок», чтобы потом распоряжаться этими незапланированными доходами.

Наша фракция на основании подготовленных нашими специалистами расчетов пришла к заключению, что доходы бюджета посчитаны неточно. Мы подготовили свой альтернативный проект бюджета, которые предъявили во время обсуждения, но, увы, не увидели со стороны правительства намерения серьезно это с нами обсуждать. При этом по опыту прошлых лет могу предположить, что через несколько месяцев может возникнуть ситуация, когда придется пересматривать бюджет, в том числе в связи с дополнительными доходами. Мы считаем, что, если есть «лишние» деньги, лучше их тратить на помощь гражданам. Поэтому мы голосовали против и уже готовим ко второму чтению ряд поправок. Надеемся, некоторые из них будут приняты.