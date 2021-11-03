Жители сирийской провинции Алеппо заявили о готовности противостоять турецкой оккупации

Жители деревни Дейр Джамаль в сирийской провинции Алеппо вышли на акции протеста и осудили угрозы руководства Турции оккупировать район Телль Рифъат.

Корреспондент Международной редакции Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Алеппо и узнал настроения жителей региона.

Протестующие заявили, что цели Анкары известны: разграбление сирийских земель, а также торговля жизнями и экономикой сирийцев. Однако граждане Сирийской Арабской Республики (САР) утверждают, что полны решимости освободить «последний дюйм оккупированных земель».

«Нет оккупации, мародерству и перемещению, которые Турция практикует на наших землях», — скандируют протестующие.

Федеральное агентство новостей /

На прошлой неделе тысячи сирийцев провели демонстрации в районах Телль Рифъат и Кафр Наха — на линиях соприкосновения с территорией, контролируемой турецкой армией и лояльными ей боевиками.

Демонстранты скандировали антитурецкие лозунги, поднимали сирийские флаги и портреты президента Сирии Башара Асада.

Федеральное агентство новостей /

Протестующие осудили преступления, совершенные армией Турции и лояльными ей вооруженными формированиями в районах северной Сирии, особенно в городе Африн. Демонстранты подтвердили свою готовность противостоять агрессии Анкары и призвали к немедленному выводу турецких войск с сирийской территории.

Ранее СМИ сообщали о том, что армия Турции завершила подготовку к операциям на севере Сирии и ждет приказа, чтобы начать вторжение в четыре сирийских города: Манбидж, Телль Тамр, Айн Исса и Телль Рифъат.

Кроме того, 28 октября РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Анкара намерена провести две военные операции на севере Сирии: на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований и на северо-востоке арабской республики против «Сирийских демократических сил» (СДС).

Rus devlet ajansı RIA Novosti’nin Suriye muhalefeti kaynaklı haberine göre Türkiye Suriye’de aynı anda 2 yeni askeri operasyona hazırlanıyormuş.



İlki Fırat’ın batısında İdlib-Menbiç-Minnig Havaalanı civarında.



Diğeri Fırat’ın doğusundaki Kamışlı/Haseke.https://t.co/SHhMgYNIAF — Kerim HAS (@Kerim_HAS) October 28, 2021

В рамках готовящихся планов Турция на протяжении последних недель направляла в Идлиб и другие районы САР своих военнослужащих, а также колонны с боеприпасами и оружием.