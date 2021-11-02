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В Глазго сорвалось выступление Зеленского на конференции по климату

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 18:03
Политика
В Глазго сорвалось выступление Зеленского на конференции по климату
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Глазго, 2 ноября. Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри хотел передать слово лидеру Украины Владимиру Зеленскому во время климатической конференции в Глазго, однако не нашел его в зале, сообщили СМИ.

Уточняется, что украинский президент не пришел, когда модератор хотел передать ему слово на конференции. Однако причина, почему Зеленский не явился, остается неизвестной. Было заметно, что Керри выглядел озадаченным.

Ранее журналистам Mirror удалось сфотографировать «спящим» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международном климатическом саммите COP26 в Глазго. В это время он закрыл глаза и находился в зале без защитной маски.

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украина сша керри зеленский глазго
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