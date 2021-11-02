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Заявление Путина об усилении обороны России впечатлило американских читателей Fox News
Армия
Заявление Путина об усилении обороны России впечатлило американских читателей Fox News
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 2 ноября. Читателей американского сайта Fox News впечатлили слова президента России Владимира Путина о необходимости укрепления обороны страны в ответ на агрессивные действия НАТО.

В своем заявлении российский лидер отметил, что общая военно-политическая обстановка, включая активность сил Североатлантического альянса у границ РФ, толкает Кремль на необходимость совершенствования всех оборонных систем, пишет «ПолитРоссия».

Пользователи Сети считают, что России очень повезло иметь такого сильного лидера. При этом происходящая ситуация заставила некоторых американцев вспомнить о «достижениях» президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям. Будущее за вами, а нам хана», — пишет один из читателей Fox News.

Большая часть комментаторов согласилась, что Путину доверяют намного больше, чем администрации Белого дома. Однако России не стоит беспокоиться, так как Запад подрывает сам себя, уверен другой пользователь.

Ранее сообщалось, что президент России указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО. Кроме этого, Путин предложил посмотреть на американский корабль Mount Whitney, который вошел в Черном море через бинокль или прицел оборонных систем, пишет RT.

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