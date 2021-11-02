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Роспотребнадзор указал на противоправность действий Ozon по аннуляции дешевых заказов
Экономика
Роспотребнадзор указал на противоправность действий Ozon по аннуляции дешевых заказов
Prt Scr youtube.com  /  ozon

Москва, 2 ноября. Маркетплейс Ozon действовал не по закону во время сбоя на сайте. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Пользователи ранее заметили неполадки в работе маркетплейса Ozon. Часть товаров упала в цене до диапазона от 1 до 50 рублей. Руководство онлайн-магазина стало поспешно аннулировать заказы, сделанные по неверным ценам. В Роспотребнадзоре заявили, что это было сделано незаконно.

«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации<...> действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», — прокомментировали в ведомстве.

Технический сбой на торговой площадке произошел в ночь на 1 ноября. Многие покупатели захотели воспользоваться аномально низкими ценами и сделать заказ.

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