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Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
Общество
Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
Кино-ТВ

Москва, 2 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что не перестает помогать всем участником смертельного ДТП, которое произошло на трассе между Красной поляной и Адлером.

В преддверии своего 40-летия журналистка стала гостьей телешоу «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Собчак, она не стала отмечать свой день рождения из-за недавнего ДТП, в котором умер один человек.

Трагедия произошла 9 октября под Сочи. После коммерческого мероприятия артистка вместе с помощниками на такси поехала в аэропорт. Водитель, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав лобовое столкновение. Одна пассажирка другой машины (Екатерина Тарасова) погибла, а вторая (Оксана Садовник) и их водитель Роберт Гедян были госпитализированы. Спустя почти месяц Собчак продолжает общаться со всеми участниками аварии.

«Роберт сейчас, слава богу, находится в хорошем состоянии, ему сделали операцию, довольно сложную – в лучшей краснодарской больнице. Потом мы сделали так, что его перевели на реабилитацию. Мы находимся на связи с его папой Рубеном, очень, кстати, солнечный и прекрасный человек — я рыдала, когда с ним разговаривала. Насколько есть мудрые, такие вот настоящие с большим сердцем люди», — рассказала журналистка.

Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Говоря о покойной Тарасовой, она еще раз принесла соболезнования ее родным и близким. Ведущая отметила, что поддерживает общение с вдовцом Антоном и их семилетней дочерью Марией.

«Я просто нормальный человек, который теперь связан судьбой с этой другой машиной. Я этим людям не просто сочувствую, я проживаю их боль. Я знаю каждого лично: я слежу за судьбой Оксаны, я слежу за судьбой Маши, я встречаюсь с Антоном», — поделилась Собчак в эфире «Пусть говорят».

Ранее поведение ведущей YouTube-проекта «Осторожно: Собчак» после смертельного ДТП прокомментировал графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов.

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дтп собчак пусть говорят
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