Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 19:21
19:21
Происшествия
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа в Екатеринбурге
19:19
Политика
Вице-премьер Украины Резников призвал к поиску «рецепта» решения ситуации в Донбассе
19:19
Происшествия
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в изнасиловании студентки рэпера Yung Trappa
19:18
Экономика
Российские банки могут столкнуться с оттоком средств из-за внедрения цифрового рубля
19:18
Политика
Российский посол Антонов сообщил о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона
19:17
Общество
Инспекторы ДПС и водитель грузовика спасли на трассе в Югре заблудившегося дедушку
19:16
Общество
Жириновский заявил, что уроки полового воспитания в школах могут защитить подростков
19:13
Технологии
Премиальная версия подписки на сервисы Apple стала доступна в России раньше времени
19:13
Армия
Читатели Der Spiegel осудили США после сообщений о российских танках на «границе» Украины
19:13
Спорт
Владельцы «Манчестер Сити» могут приобрести часть акций московского «Спартака»
Все новости

Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 17:45
Общество
Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 2 ноября. Журналистка Ксения Собчак не смогла сдержать слез во время выпуска шоу «Пусть говорят». Артистка растрогалась после того, как увидела свои детские фотографии и услышала письмо от мамы Людмилы Нарусовой.

Ведущий шоу на Первом канале Дмитрий Борисов показал нарезку из детских фотографий, которые предоставила мать журналистки. Кроме того, в студии было зачитано открытое письмо Нарусовой к дочери.

Она рассказала, что в силе и независимости Собчак виноваты она и отец ведущей, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. И за это женщина перед дочерью сильно кается.

«Мы так во многом тебя в детстве ограничивали. Главным образом потому, что жизнь твоего папы, мэра города, была под лупой, под прицелом телекамер. И мы все время говорили тебе: «Так нельзя», хотя это «нельзя» было искусственным запретом… Я горжусь, что ты у меня такая личность, хотя с точки общественного мнения это может выглядеть совсем иначе», — говорит Нарусова.

По ее словам, Собчак выросла преданной в дружбе и любви. Она гордится, что ее дочь не умеет притворяться и никогда не пыталась жить двойной жизнью, готова идти на разрыв в любой момент.

«Такая ты. Не можешь врать, не хочешь врать о своих чувствах. В добрый путь, моя любимая доченька. Я тебя очень люблю», — говорится в открытом письме.

Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» призналась, что впервые слышала подобные слова от матери. Она рассказала, что за долгие годы прошла огромный путь для воссоединения с родителем. И такие слова она хотела услышать от нее всю жизнь. Она со смехом упрекнула ведущего шоу Дмитрия Борисова в умении довести людей до слез.

«Я не знала, что это будет. Вы, конечно, умеете делать эти подборки. Доводить людей до слез. Вот все-таки профессионализм не пропьешь, Дим», — обратилась Собчак.

Ранее телеведущая раскрыла некоторые подробности свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Собчак опровергла слухи о том, что на венчание в церковь они приехали на катафалке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
собчак нарусова пусть говорят
Комментировать