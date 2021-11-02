Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»

Москва, 2 ноября. Журналистка Ксения Собчак не смогла сдержать слез во время выпуска шоу «Пусть говорят». Артистка растрогалась после того, как увидела свои детские фотографии и услышала письмо от мамы Людмилы Нарусовой.

Ведущий шоу на Первом канале Дмитрий Борисов показал нарезку из детских фотографий, которые предоставила мать журналистки. Кроме того, в студии было зачитано открытое письмо Нарусовой к дочери.

Она рассказала, что в силе и независимости Собчак виноваты она и отец ведущей, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. И за это женщина перед дочерью сильно кается.

«Мы так во многом тебя в детстве ограничивали. Главным образом потому, что жизнь твоего папы, мэра города, была под лупой, под прицелом телекамер. И мы все время говорили тебе: «Так нельзя», хотя это «нельзя» было искусственным запретом… Я горжусь, что ты у меня такая личность, хотя с точки общественного мнения это может выглядеть совсем иначе», — говорит Нарусова.

По ее словам, Собчак выросла преданной в дружбе и любви. Она гордится, что ее дочь не умеет притворяться и никогда не пыталась жить двойной жизнью, готова идти на разрыв в любой момент.

«Такая ты. Не можешь врать, не хочешь врать о своих чувствах. В добрый путь, моя любимая доченька. Я тебя очень люблю», — говорится в открытом письме.

Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» призналась, что впервые слышала подобные слова от матери. Она рассказала, что за долгие годы прошла огромный путь для воссоединения с родителем. И такие слова она хотела услышать от нее всю жизнь. Она со смехом упрекнула ведущего шоу Дмитрия Борисова в умении довести людей до слез.

«Я не знала, что это будет. Вы, конечно, умеете делать эти подборки. Доводить людей до слез. Вот все-таки профессионализм не пропьешь, Дим», — обратилась Собчак.

Ранее телеведущая раскрыла некоторые подробности свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Собчак опровергла слухи о том, что на венчание в церковь они приехали на катафалке.