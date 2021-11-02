Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:52
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
20:45
Общество
Ученые Лейденского университета назвали синхронизацию ритмов сердца признаком взаимной симпатии
20:43
Общество
Чилийская научная группа выявила 265 генов, которые помогают растениям выжить в пустыне
Все новости

Культуролог Пархоменко объяснил любовь россиян к празднованию Хеллоуина
Общество
Культуролог Пархоменко объяснил любовь россиян к празднованию Хеллоуина
 /  ФАН

Костюмированные представления и маскарады во все исторические эпохи были популярны в России. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

31 октября во многих частях света отмечался ежегодный праздник Хеллоуин. Его постоянными атрибутиками являются переодевание в костюмы (причем если раньше старались наряжаться в страшные костюмы, то сейчас все чаще просто наряжаются в популярных персонажей комиксов и кино), мрачные декорации, включая тыквы с вырезанными лицами, и многое другое. В западных странах вокруг Хеллоуина образовался настоящий культ — однако немалую популярность он приобретает и в России. Собеседник ФАН постарался объяснить истоки этого явления в нашей стране.

«Хеллоуин восходит к традиции кельтского праздника Самайн и распространялся сначала на Британских островах, перекочевал вместе с эмигрантами в США, — вспомнил Пархоменко. — Сегодня же он распространился в самых разных странах через международный культурный обмен. Самайн изначально являлся календарным праздником и ознаменовывал собой конец теплого периода года и приход ноября. С кельтского Samhain переводится как раз как «конец лета».

По словам культуролога, этот праздник был сугубо сельскохозяйственным, и он должен был служить мотивом для земледельцев к мобилизации и подготовке к холодам.

«Но символическое традиционное мышление часто связывало многие явления по принципу аллегорического подобия, — заметил эксперт. — И если календарно Самайн был переходом от лета к холодам, то символически он являлся временем, когда открывались переходы между миром людей и потусторонним миром. После процесса христианизации многих традиционных народных праздников в начале VII века Самайн также стал ассоциироваться с Днем всех святых. Отсюда и появилось современное название Хеллоуин, то есть All Hallows Evening (вечер всех святых)».

Культуролог Пархоменко объяснил любовь россиян к празднованию Хэллоуина
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По словам собеседника ФАН, в христианстве связь с потусторонним миром и с духами отнюдь не всегда считалась греховной, и эти аспекты праздника Самайн тоже вполне органично интегрировались.

«А вот традиции переодевания и угощения сладостями появились, насколько я знаю, относительно недавно, буквально в начале прошлого столетия. Эти аспекты сделали праздник, по сути, маскарадом на тематику потустороннего. А маскарады, если сильно обобщать, берут свое начало от традиций ряженых, которые присутствовали и на Руси», — заметил Пархоменко.

Таким образом, продолжил он, ряженые гуляния — это «не такая уж и чуждая инородная традиция», прижившаяся достаточно легко.

«Многих, правда, смущает жутковатая тематика Хеллоуина. Атрибутика смерти, мистический подтекст, задача напугать — хоть и в развлекательных целях — нравится не всем. Но можно взглянуть на все чуть иначе. Во-первых, праздник может быть актом встречи со своими страхами и победы над ними через превращение их в развлечение. Во-вторых, это все-таки лишь один день в году. А чтобы тот или иной праздник был запоминающимся — он должен качественно отличаться от повседневного быта», — резюмировал культуролог.

Ранее Андрей Пархоменко заявил о кризисе постироничного дискурса на примере блогера Юрия Хованского.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Культуролог Пархоменко объяснил любовь россиян к празднованию Хеллоуина
россия христианство праздник хэллоуин пархоменко хеллоуин
Комментировать