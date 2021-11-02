Главные новости дня: 2 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 2 ноября.

Друзья и родные простились с диктором Игорем Кирилловым

Прощание со знаменитым диктором Игорем Кирилловым завершилось в Москве. Друзья, коллеги и родные проводили звезду телевидения в последний путь. Траурная церемония началась в полдень 2 ноября. Прощание проходило в закрытом формате — на траурном мероприятии были только родные, близкие и коллеги. Присутствовали на похоронах генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и ведущая Ангелина Вовк.

Рэпер Yung Trappa перед изнасилованием избил девушку и угрожал ей расправой

Владислав Ширяев, более известный как рэпер Yung Trappa, перед тем как изнасиловать 19-летнюю девушку, избил ее и угрожал выкинуть в окно, если та не будет подчиняться его действиям. Всего на вечеринке в тот день было около восьми человек. Под утро, когда девушка отправилась спать, рэп-исполнитель накинулся на нее и начал приставать. Разозлившись из-за ее отказа, злоумышленник избил свою жертву и под угрозой физической расправы принудил к сексу.

instagram.com / @official_yung_trappa

СК показал кадры задержания предполагаемого убийцы экс-полковника МВД Новосельцева

Следственный комитет России поделился видео с задержанием предполагаемого убийцы бывшего замначальника ГУБЭП полковника в отставке Алексея Новосельцева. Напомним, что труп 74-летнего отставного военнослужащего нашли на территории СНТ «Родник-1» Новомосковского административного округа города Москвы. На теле покойного были обнаружены множественные колото-резаные раны.

Старейший в России ветеран ВОВ Тимофей Марзоев скончался в 105 лет

Тимофей Марзоев скончался в селе Карман-Синдзикау в Дигорском районе Северной Осетии. Недавно он был включен в Книгу рекордов России как старейший из оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Он принимал участие в боях за освобождение Северного Кавказа и Украины, а также Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии. В День Победы 9 мая 1945 года фронтовик был уже в Австрии.

Советник главы Роскосмоса Сафронов не признал вину по всем пунктам обвинения

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, сообщил журналистам его адвокат. Ранее Сафронову вменили новый эпизод в окончательном обвинении — передачу данных о действиях ВС РФ в Сирии политологу Демури Воронину, который направил их представителям Федеральной разведслужбы Германии.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна арестовали

Бывший генеральный директор ООО «Спецтрансстрой», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян арестован по решению суда. В прошлом году ряд СМИ сообщали, что Рейльяна подозревают в похищении 1,5 миллиарда рублей у РЖД. Кроме того, в январе 2020 года РЖД подала два иска к компании «Спецтрансстрой», которой руководил арестованный.

Из-за сильнейшего тумана в Москве 23 рейса отправлены из Домодедово на запасные аэродромы

Сильнейший туман стал причиной задержки более 25 рейсов в Домодедово, большую часть из которых вынужденно переправили на запасные аэродромы. Суммарно в трех столичных аэропортах задержали или отменили более 140 запланированных полетов. Росавиация также информировала, что переправила свыше трех десятков самолетов на запасные аэродромы ввиду неблагоприятных погодных условий в столице.

Российские студенты могут продолжить обучение в дистанционном формате с 8 ноября

Российские высшие учебные заведения могут продлить дистанционный формат занятий или самоподготовку студентов с 8 ноября. Соответствующий приказ подготовили в Министерстве образования и науки России с учетом эпидемиологической обстановки. В то же время введение дистанционного формата обучения в российских школах после нерабочих дней не планируется.

pixabay.com / Firmbee

Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных аппаратов

Российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на высокий уровень эффективности обороны Вооруженных сил Российской Федерации на данном направлении. В то же время глава государства призвал не останавливаться на достигнутом. Он также предложил на фоне развития беспилотной военной авиации активно внедрять перспективные технологии.

Патрушев на встрече в Москве обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ. Уточняется, что директор Центрального разведывательного управления США прибыл в столицу Российской Федерации, чтобы обсудить отношения двух государств.