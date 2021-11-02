Политолог Сергунин предсказал провал политики «зеленого перехода» в Евросоюзе

Санкт-Петербург, 2 ноября. Страны коллективного Запада изо всех сил пытаются навязать России политику «зеленого перехода», однако рискуют сломаться под собственным давлением. К такому выводу пришел политолог Александр Сергунин.

Эксперт оценил перспективы давления на крупнейших производителей и поставщиков углеводородов в ЕС в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По мнению профессора кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, ни Россию, ни Саудовскую Аравию, ни любого другого ведущего экспортера энергоресурсов в ЕС не удастся обложить «углеводородным налогом» без катастрофического урона самому Старому Свету.

«Это палка о двух концах, потому что если такие судебные иски и штрафы последуют, то, соответственно, изменятся и цены на углеводороды для наших европейских партнеров. Потому я и говорю об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла — последствия негативные в первую очередь ожидают Европу», — объяснил Сергунин.

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Не удастся Евросоюзу заразить Россию «зеленой лихорадкой», уверен ученый. По мнению эксперта, страны континентального блока сломаются первыми и отрекутся от собственной экологической повестки. Москва может занять выжидательную позицию и смотреть, как излишне рьяных поборников ветряков и солнечных батарей накажет суровая реальность.

«Я думаю, этот курс провалится в первую очередь на самом Западе. Основным инициатором этой идеи является Европейский союз — США в этом отношении занимают более сдержанную позицию. Как показали недавние события, связанные с ростом цен на газ, полный отказ от углеводородов в какой-либо форме — это попросту нереальная задача на ближайшие десятилетия вперед. Поэтому все эти радикальные планы "зеленого перехода" просто несостоятельны, и поэтому Россия просто смотрит за этим спокойно и ждет, пока сама жизнь научит инициаторов этих радикальных, но несбыточных надежд», — констатировал Александр Сергунин.

Конференция в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» была приурочена к климатической конференции ООН COP26 в Глазго. К участникам встречи по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин: глава государства прочитал речь о важности грамотного лесопользования в условиях сложной экологической повестки.