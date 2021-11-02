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Президиум генсовета ЕР исключил депутата Марченко из партии
Политика
Президиум генсовета ЕР исключил депутата Марченко из партии
er.ru

Москва, 2 ноября. Депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, исключили из партии «Единая Россия», сообщили в президиуме генсовета ЕР.

Помимо этого, президиум генсовета политсилы рекомендовал исключить политика из фракции в Государственной думе России.

«Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из «Единой России» было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября», — отмечается в сообщении.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, вопрос был «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета».

Ранее Марченко рассказал, чем собирается заниматься после возможного исключения из партии. Он отметил, что намерен дальше работать, только как одномандатный беспартийный депутат.

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