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Экспорт российских яблок может нанести серьезный урон польским фермерам

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 17:28
Экономика
Экспорт российских яблок может нанести серьезный урон польским фермерам
Федеральное агентство новостей

Варшава, 2 ноября. Польша возмущена намерениями России по захвату рынков сбыта. Но страна не может ничего предпринять из-за зависимости от Евросоюза. Об этом говорится в материале издания Sad24, пересказ которого представила «ПолитРоссия».

Россия и западные страны обменялись ранее рядом санкций. Из-за этого польские фермеры потеряли российский рынок. Однако производители в РФ до сих пор имеют возможности внешней торговли.

«Последние сообщения о поставках российских и белорусских огурцов вызвали возмущение не только у производителей овощей. Импорт из России является чувствительной темой для Польши, так ее садоводы не могут экспортировать сельхозпродукцию в Россию уже более семи лет», — говорится в статье.

РФ была главным импортером польских яблок. Чтобы компенсировать эту потерю, стране пришлось развернуть масштабную кампанию пропаганды. Популяризируется вся линейка яблочной продукции.

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россия польша яблоки сельское хозяйство фермеры международная торговля
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