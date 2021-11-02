Экспорт российских яблок может нанести серьезный урон польским фермерам

Варшава, 2 ноября. Польша возмущена намерениями России по захвату рынков сбыта. Но страна не может ничего предпринять из-за зависимости от Евросоюза. Об этом говорится в материале издания Sad24, пересказ которого представила «ПолитРоссия».

Россия и западные страны обменялись ранее рядом санкций. Из-за этого польские фермеры потеряли российский рынок. Однако производители в РФ до сих пор имеют возможности внешней торговли.

«Последние сообщения о поставках российских и белорусских огурцов вызвали возмущение не только у производителей овощей. Импорт из России является чувствительной темой для Польши, так ее садоводы не могут экспортировать сельхозпродукцию в Россию уже более семи лет», — говорится в статье.

РФ была главным импортером польских яблок. Чтобы компенсировать эту потерю, стране пришлось развернуть масштабную кампанию пропаганды. Популяризируется вся линейка яблочной продукции.