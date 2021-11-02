Главы МИД Ливии, Туниса и Алжира обсудили подготовку к парижской конференции

Алжир, 2 ноября. Министры иностранных дел АНДР, Ливии и Туниса обсудили ливийский кризис и подготовку к международной парижской конференции по североафриканскому государству.

Согласно совместному заявлению, главы внешнеполитических ведомств трех стран Рамтан Ламамра, Наджла Мангуш и Осман аль-Джаранди переговорили в Алжире. Встреча состоялась накануне в кулуарах празднования 67-й годовщины революции в республике.

Министры рассмотрели текущую ситуацию в Ливии и последние события, связанные с подготовкой к предстоящим общенациональным выборам. Избирательный процесс запланирован на 24 декабря.

????اجتماع تشاوري جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، الدكتورة نجلاء المنقوش، وكذا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد عثمان الجرندي، حيث تم اعتماد البيان المشترك التالي ???? pic.twitter.com/Hi1xLbcz2v — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) November 1, 2021

Политики высоко оценили проведение конференции по поддержке стабильности, состоявшейся в Триполи 21 октября. По их словам, она задала новый подход к урегулированию кризиса, основанный на принципах уважения национального суверенитета, эффективного партнерства и совместной ответственности.

Главы МИД «сверили часы» по ливийскому вопросу и договорились объединить позиции во время предстоящих международных встреч.

Конференция по Ливии пройдет 12 ноября в Париже. Участие примут делегации из нескольких стран. Накануне стало известно, что представителей Израиля, Греции и Кипра не пригласят на переговоры.