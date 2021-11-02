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Главы МИД Ливии, Туниса и Алжира обсудили подготовку к парижской конференции
Весь мир
Главы МИД Ливии, Туниса и Алжира обсудили подготовку к парижской конференции
wikimedia.org  /  Meriamata/CC BY-SA 4.0

Алжир, 2 ноября. Министры иностранных дел АНДР, Ливии и Туниса обсудили ливийский кризис и подготовку к международной парижской конференции по североафриканскому государству.

Согласно совместному заявлению, главы внешнеполитических ведомств трех стран Рамтан Ламамра, Наджла Мангуш и Осман аль-Джаранди переговорили в Алжире. Встреча состоялась накануне в кулуарах празднования 67-й годовщины революции в республике.

Министры рассмотрели текущую ситуацию в Ливии и последние события, связанные с подготовкой к предстоящим общенациональным выборам. Избирательный процесс запланирован на 24 декабря.

Политики высоко оценили проведение конференции по поддержке стабильности, состоявшейся в Триполи 21 октября. По их словам, она задала новый подход к урегулированию кризиса, основанный на принципах уважения национального суверенитета, эффективного партнерства и совместной ответственности.

Главы МИД «сверили часы» по ливийскому вопросу и договорились объединить позиции во время предстоящих международных встреч.

Конференция по Ливии пройдет 12 ноября в Париже. Участие примут делегации из нескольких стран. Накануне стало известно, что представителей Израиля, Греции и Кипра не пригласят на переговоры.

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ливия тунис алжир
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