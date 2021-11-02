Рынок люксовых товаров вырос на десятки процентов в условиях пандемии

Москва, 2 ноября. Российский рынок люксовых товаров в 2021 году показывает уверенный рост на десятки процентов. Состоятельные граждане, не задумываясь, спускают деньги на покупку элитных одежды, обуви, аксессуаров и мебели.

В натуральном выражении продажи на российском рынке премиальной продукции выросли на треть, в денежном — показатель увеличился в полтора раза, пишет «Профиль». Об этом свидетельствуют данные исследования компании Platforma, которая вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» летом анализировала спрос жителей разных регионов на люксовые товары и услуги.

Как заявляют эксперты, Москва отличилась более высоким ростом люксовых продаж относительно России в целом. Здесь показатель за год прибавил 44% в объеме и 64% в деньгах. Однако лидером по этому показателю стало Подмосковье, где расположены элитные поселки и сопутствующие им бутики. Здесь продажи премиальных товаров увеличились на 117% в натуральном выражении и на 168% в денежном.

При этом менее состоятельным россиянам сбой в работе онлайн-магазина Ozon дал возможность купить товары по 1 рублю.