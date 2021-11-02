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Создатели криптовалюты по мотивам «Игры в кальмара» оказались мошенниками

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 17:24
Общество
Создатели криптовалюты по мотивам «Игры в кальмара» оказались мошенниками
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Москва, 2 ноября. Токен Squid, вдохновленный популярным сериалом «Игра в кальмара», потерял почти всю свою ценность. Создатели криптовалюты оказались мошенниками.

Валюта появилась в конце октября. Создатели проекта обещали, что ее можно будет использовать в онлайн игре по мотивам южнокорейского сериала, релиз которой якобы был запланирован на ноябрь.

За два дня криптовалюта резко выросла, сообщил CNN. К 1 ноября Squid уже стоила 2860 долларов за штуку, а днем она резко обесценилась до нуля. Сайт и соцсети оказались заблокированы. Всего мошенники вывели более 3 миллионов долларов, пишет телеканал «360».

«Игра в кальмара» оказалась самой популярной картиной на стриминговой платформе Netflix. Ее посмотрела половина пользователей сервиса. Несмотря на множество просмотров и поддержку критиков, режиссер сериала Хван Дон-хек не получил внушительного гонорара.

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