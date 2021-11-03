Экономист Масленников: Америке пора договариваться по нефти с Россией и Саудовской Аравией

Для стабилизации мирового рынка черного золота необходимы равные усилия всех крупнейших нефтяных держав. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, экономист Никита Масленников.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обвинила организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в высокой цене на топливо.

«Я бы не придавал этому особого значения, потому что это традиционные информационные атаки на ОПЕК, которые идут накануне каждого заседания министерского комитета в рамках ОПЕК+. Эта новость — продолжение вчерашней информации агентства Bloomberg о том, что США и Япония пытаются оказать максимальное давление по всем каналам на ОПЕК+ с точки зрения увеличения шага добычи [нефти]», — сказал политолог.

Никита Масленников также указал на то, что сами США совсем не спешат прибегать к мерам, к которым призывают остальные страны.

«В данном случае логика такая: «Мы не будем увеличивать [добычу нефти]. Увеличивайте вы». Саудиты, естественно, говорят: «Ребята, вы чего? Если мы действительно хотим стабилизировать мировой рынок нефти и добиться какого-то более-менее приемлемого коридора [цен за баррель] для всех, тогда давайте все вместе [увеличивать добычу]», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он добавил, что, по мнению ряда специалистов, США необходимо перестать диктовать условия и сесть за стол переговоров.

«Думаю, в этой истории наибольший интерес представляет усилившаяся частота заявлений аналитиков о том, что пора переходить к координации действий «на троих». Три ведущих нефтяных державы: Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия — должны договариваться», — подытожил экономист.

Ранее профессор Евгений Сатановский в беседе с ФАН заявил, что Америка «катится в тартарары». По мнению эксперта, Соединенные Штаты страдают от проблем, корни которых уходят глубоко в историю этой страны.