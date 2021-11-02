Педагог из Тюмени попросила студентов нарисовать котика на контрольной

Тюмень, 2 ноября. Преподаватель одного из тюменских техникумов решила необычным способом помочь своим студентам справиться со страхом на контрольной.

Педагог по физике включила в проверочную с задачами творческое задание. После решения однотипных тестов учащиеся должны были нарисовать на выбор котика, ежика или динозавра. Работы студентов учительница опубликовала у себя Twitter.

Prt Scr twitter.com / @nnextomars

По словам педагога, сначала группа отнеслась с недоверием к заданию, однако все равно выполнила его. За рисунок каждый студент получал дополнительный балл. Отмечается, что получить высшую отметку можно было и без рисунка животного, но многим он помог повысить общую оценку.

Ранее педагог поделилась лайфхаками, как родителям помочь детям во время обучения. По словам учителя, ребенок должен чувствовать искреннюю заинтересованность мамы и папы в его делах.