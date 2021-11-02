Французский эксперт Люган назвал глобалистский подход причиной поражения Пятой республики в Мали

Бамако, 2 ноября. Известный французский специалист по геополитике Северной Африки Бернар Люган заявил, что причиной неудачи Франции в ликвидации терроризма и стабилизации ситуации в Мали стал «глобалистский подход».

«Мы очень хорошо знаем, как вести войну на месте, мы очень хорошо знаем, как играть, как взаимодействовать с местным населением. Но когда у вас универсалистская и глобалистская концепция, вы упускаете проблемы», — цитирует Люгана издание Strategika.

По словам Бернара Люгана, Париж совершил ошибку, не договорившись с той частью боевиков, которая намеревалась вести «локальный», а не глобальный джихад. В частности, специалист допустил, что возможным «партнером» по переговорам мог бы стать Ияд аг-Гали, лидер группировки «Нусрат аль-Ислам», являющейся ветвью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба» (JNIM), и основатель радикально-исламистской группировки «Ансар ад-Дин»:

«У нас была прекрасная возможность урегулировать этот вопрос. В то же время мы должны были решить эту проблему, полагаясь на то, что Ияд аг-Гали закроет конфликт на севере, а конфликт на юге придется решать только военным путем».

Федеральное агентство новостей /

С точки зрения Люгана, у Франции был шанс договориться с Иядом аг-Гали, но она его упустила. Французское государство якобы проявило незнание этнической и клановой специфики Мали, что привело к потере контроля над ситуацией.

Французские войска с 2013 года находятся в африканской стране под предлогом борьбы с терроризмом. Однако, несмотря на поддержку Парижа, ситуация в области безопасности только ухудшается.

Признаком неспособности Франции справиться с террористической угрозой в Мали стало решение о резком сокращении численности военного контингента летом текущего года. Для борьбы с террористами власти республики решили привлечь вместо французов российскую частную военную компанию.

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Комментируя заявления Бернара Люгана, авторы Strategika отметили, что сейчас премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига обвиняет Париж в поддержке именно тех террористов, за контакты с которыми ратует Бернар Люган. Такие связи за спиной официальных властей Мали приводят лишь к тому, что теперь они пытаются найти альтернативы французам:

«Односторонняя политика Парижа могла быть эффективной только тогда, когда у Бамако не было альтернатив Франции. В нынешней ситуации все гораздо сложнее: в ответ на давление Парижа малийские власти решили ввести в страну российские частные военные компании. Это означает, что политика в Мали и Африке в целом должна быть еще более нюансированной, принимая во внимание, помимо прочего, растущее число иностранных игроков, выступающих на одном поле с Пятой республикой».

1 Организация запрещена на территории РФ.