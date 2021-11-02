Рыбу и сухую сыворотку пытались вывезти без документов из Оренбургской области

Оренбург, 2 ноября. Нелегальный груз в виде рыбы и сухой молочной сыворотки был обнаружен на пункте пропуска Илек в Оренбургской области, передает Orenday.

В управлении Россельхознадзора по Оренбургской области отметили, что задержанная под контролем их должностных лиц небезопасная продукция была возвращена по месту отправления для устранения выявленных нарушений. Задержание груза происходило совместно с сотрудниками таможни Самары на российско-казахстанском участке государственной границы РФ.

По факту нарушения правил перевозки животноводческих грузов задержанные привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Ветеринарный досмотр не допустил к вывозу в Казахстан более 1 200 килограммов рыбы из Оренбургской области и 20 тонн молочной сухой сыворотки и яичного порошка из Свердловской области. Ветеринарных сопроводительных документов у перевозчиков не было, что является нарушением законодательства России и ЕАЭС.

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