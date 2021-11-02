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Аргентинский форвард «ПСЖ» Месси пропустит матч с «Лейпцигом»
Спорт
Аргентинский форвард «ПСЖ» Месси пропустит матч с «Лейпцигом»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Лейпциг, 2 ноября. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг».

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала на официальном сайте заявку команды на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». В нее не был включен аргентинский нападающий Лионель Месси. В пресс-службе «ПСЖ» сообщили, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба, в связи с чем пропустит матч в Германии. Месси получил травму в поединке 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем». В перерыве игры форвард был заменен.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал определяющим матч против «Ювентуса» в Турине. Встреча Лиги чемпионов пройдет в Италии 2 ноября.

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