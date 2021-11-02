Журнал Marie Claire перечислил пять продуктов, которые следует исключить из рациона зимой

C наступлением холодов организм включает режим усиленного энергосбережения, ведь естественный источник энергии и тепла — солнце — практически отсутствует. Он начинает искать альтернативу.

Один из самых доступных способов согреться и обеспечить себя определенным количеством энергии и питательных веществ является еда.

Однако не все продукты смогут помочь вам в стужу. Есть те, о которых зимой лучше забыть. Нутрициолог Марина Бессонова в интервью для журнала Marie Claire рассказала, какие виды еды необходимо вычеркнуть из своего рациона зимой.

Бургеры, картошка фри и замороженные котлеты обладают высокой калорийностью и при этом имеют низкую питательную ценность. Они настоящие враги вашего организма в холодное время года. Употребляя подобные продукты, вы получите пустые калории и практически никаких полезных веществ. В их составе практически нет ни витаминов, ни минералов и отсутствуют антиоксиданты.

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Подобные блюда необходимо заменить на более простые, но при этом более ценные и питательные. Так, например, запеченное филе индейки с гарниром в виде бурого риса, дополненное порцией свежих овощей и салатных листьев, будет намного полезнее, чем вредная «быстрая еда».

Холодные супы

Так называемые летние супы, как, например, гаспачо, свекольник, окрошка, являются продуктами, угнетающими пищеварение. Летом мы действительно можем их себе позволить, но вот зимой лучше употреблять еду, которая не будет дополнительно охлаждать организм.

Несезонные продукты

Всегда делайте выбор в пользу сезонных овощей и фруктов. Зимой их можно заменить свежезамороженными. Понятно, что в декабре нам тяжело будет найти свежесобранную чернику, а замороженная в свежем виде она сохраняет свои полезные свойства и вкус.

Также все виды крестоцветных прекрасно сохраняют все свои полезные свойства. К ним относятся все виды капусты: белокочанная, краснокочанная, брокколи, кольраби, цветная и брюссельская.

Сладости

Кажется, что зимой мы заслужили десерты, но это не так. В это время года мы как никогда нуждаемся в дополнительной энергии, а чрезмерное употребление сахара значительно снижает иммунитет, из-за чего мы подвергаем себя риску заболеть.

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В холодное время лучше значительно сократить количество добавляемого сахара в рацион и больше отдавать предпочтение фруктам и ягодам. Таким образом вы получите именно ту дозу сладости, которая вам необходима, а также витамины и антиоксиданты, помогающие иммунитету справиться с атаками зловредных вирусов.

Алкоголь

Количество алкоголя также необходимо сократить. Стоит напомнить, что алкогольная продукция очень калорийна и замедляет метаболизм. Употребление его усиливает чувство голода, на фоне которого вы начнете значительно переедать и набирать лишний вес.

Ранее был опровергнут миф о полезной дозе алкоголя.