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Патрушев на встрече в Москве обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США
Политика
Патрушев на встрече в Москве обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 2 ноября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России.

Уточняется, что директор Центрального разведывательного управления США прибыл в столицу Российской Федерации, чтобы обсудить отношения двух государств.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Вашингтон имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов президента Владимира Путина и лидера Джо Байдена. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля о перспективах их общения до конца 2021 года.

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