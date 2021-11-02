Патрушев на встрече в Москве обсудил с директором ЦРУ Бернсом отношения России и США

Москва, 2 ноября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России.

Уточняется, что директор Центрального разведывательного управления США прибыл в столицу Российской Федерации, чтобы обсудить отношения двух государств.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Вашингтон имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов президента Владимира Путина и лидера Джо Байдена. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля о перспективах их общения до конца 2021 года.