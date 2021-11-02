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Соревнования по прыжкам среди кроликов проходят в Швеции
Видео

Этот вид спорта зародился в стране тридцать лет назад, а уже через четыре года появилась Федерация кроличьих прыжков. В соревнованиях ежегодно принимают участие около тысячи ушастых спортсменов.

Ранним утром сотни кроликов в сопровождении своих хозяев собираются на специально подготовленном стадионе в Стокгольме. Ушастым спортсменам предстоит выяснить кто из них самый «прыгучий» в Швеции. Тут все, как в большом спорте. Грызуны проходят квалификацию и допускаются к соревнованиям в своей весовой категории. Участникам доступны легкий, средний, тяжелый и элитный уровни. Дальше начинается самое интересное. Кролики несутся по дистанции, совершая прыжки через препятствия, а профессиональное жюри оценивает высоту, длину прыжка и технику исполнения. Тренер кроликов Таркан Сонмез рассказал, что такие соревнования появились в королевстве еще в 90-х и практически сразу обрели популярность среди местных жителей.

«Эти соревнования появились в Швеции 30 лет назад, а Федерация кроличьих прыжков — 26 лет, сегодня у нас около тысячи участников со всей Швеции», — рассказывает о кроличьих забегах Сонмез.

Также тренер добавил, что не малую роль в соревнованиях играет и порода спортсменов.

«Участвовать в прыжках могут все породы кроликов. У нас в Швеции есть даже есть особая порода под названием «порода для конкура». Они выглядят вот так, как этот кролик по имени Персбрандт», — представил одного из участников тренер кроличьей сборной.

Пандемия, конечно же, внесла свои корректировки в график подготовки пушистых прыгунов. Из-за ограничений соревнования пришлось отложить на два месяца. Но теперь заждавшиеся спортивного адреналина ушастики, наконец, получили возможность выложится по полной и показать, кто из них самый-самый.

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Все новости / Видео / Соревнования по прыжкам среди кроликов проходят в Швеции
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