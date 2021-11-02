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Мантуров анонсировал презентацию истребителя Checkmate на авиасалоне в Дубае
Армия
Мантуров анонсировал презентацию истребителя Checkmate на авиасалоне в Дубае
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 2 ноября. Перспективный российский истребитель пятого поколения Checkmate будет представлен участникам авиасалона Dubai Airshow, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 18 ноября, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, в рамках мероприятия презентуют прототип самолета. Также на Dubai Airshow состоятся полеты российского МС-21-310, медицинской версии вертолета «Ансат» и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э.

«Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион"», — рассказал Мантуров.

Ранее стало известно, что Checkmate, заинтересовавший международное сообщество, впервые продемонстрируют за рубежом. Как сообщает RT, в рамках шоу пройдет ряд закрытых презентаций для делегаций, а также открытая презентация для посетителей и представителей СМИ.

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россия оаэ мантуров checkmate
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