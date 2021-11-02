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Крупные сети общепита в России могут получить компенсации на фоне пандемии
Экономика
Крупные сети общепита в России могут получить компенсации на фоне пандемии
Пресс-служба университета «Синергия»

Москва, 2 ноября. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину. Он предположил расширить программу «антикризисных» грантов. О его инициативе рассказал ТАСС в своем материале.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей предложил поддержать крупные сети общепита. Если они стали терпеть убытки во время вынужденного закрытия, им нужно выплатить компенсацию.

«Ключевым критерием должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом», — добавили в пресс-службе омбудсмена.

В шести регионах Российской Федерации с 25 октября стартовал период нерабочих дней. Такая мера должна помочь сократить в субъектах РФ распространение коронавирусной инфекции. Выходные там продлятся до 7 ноября.

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