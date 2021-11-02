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Сенатор Ковитиди назвала санкции Украины против России «укусом комара спокойному медведю»
Политика
Сенатор Ковитиди назвала санкции Украины против России «укусом комара спокойному медведю»
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Севастополь, 2 ноября. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди раскритиковала новые украинские санкции против России.

Как отметила политик, свой указ о санкциях президент Украины Владимир Зеленский издал на фоне нового витка конфронтации в Донбассе. Сенатор не исключила, что Киев готовится к наступлению на ЛДНР, особенно это очевидно на фоне посещения Украины главой Пентагона. Для России же новые санкции Киева «как укус комара спокойному медведю», говорит она.

«Украино-американские санкции необходимо рассматривать как элементы гибридной войны против России», — цитирует Клвитиди издание «Известия».

Ранее Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России, подписав соответствующие указы. Всего в рамках указов под санкции подпадают 140 физических и 50 юридических лиц.

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