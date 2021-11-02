Собчак поспорила с Борисовым в шоу «Пусть говорят» из-за поцелуя с Ивлеевой

Москва, 2 ноября. Журналистка Ксения Собчак и ведущий Дмитрий Борисов устроили спор в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Поводом для бурной дискуссий стал недавний поцелуй «блондинки в шоколаде» с блогером Настей Ивлеевой.

Собчак заявила, что считает Россию «абсолютно гомофобной страной». Поэтому она сочла важным показать дерзкой выходкой с Ивлеевой, что «женский поцелуй может быть красивым».

«В каком-то смысле это такой акт поддержки и, ну, скажем так, такой хэппенинг развлекательный, который как раз показывает, что это важная тема», — сказала 39-летняя журналистка.

Борисов в свою очередь напомнил телеведущей о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Он после очередного вопроса Собчак о гомофобии в стране заявил, что в России есть негативно настроенные люди, как и в других государствах. По его словам, бывает странное отношение не только к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и к тем, кто другой веры и национальности.

«Но, когда ты выделываешь это и считаешь, что это защита… Я не пытаюсь обесценить твои слова, просто мне интересно мнение. Ты считаешь, что вот это защита прав меньшинств?» — прямо спросил у Собчак Борисов.

На что журналистка, комментируя показанное в эфире видео, заявила, что это «некий фан». По ее мнению, это показывает «нормальность и классность происходящего».

Ксения Собчак и Настя Ивлеева поцеловались в эфире шоу «Королевские кобры». Их выходка взорвала общественность. Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поведение женщин.