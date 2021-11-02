Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 17:52
17:51
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о получении израильского паспорта
17:50
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины
17:50
Армия
Заявление Путина об усилении обороны России впечатлило американских читателей Fox News
17:49
Экономика
Роспотребнадзор указал на противоправность действий Ozon по аннуляции дешевых заказов
17:49
Общество
Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
17:48
Общество
МЧС России продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до конца вторника
17:45
Общество
Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
17:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили против матери убитых в Кызыле девочек
17:43
Общество
Сенатор Круглый призвал заняться научным просвещением в РФ, чтобы развеять мифы антиваксеров
17:42
Экономика
Аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали главные причины падения рубля
Все новости

Собчак поспорила с Борисовым в шоу «Пусть говорят» из-за поцелуя с Ивлеевой
Шоу-бизнес
Собчак поспорила с Борисовым в шоу «Пусть говорят» из-за поцелуя с Ивлеевой
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 2 ноября. Журналистка Ксения Собчак и ведущий Дмитрий Борисов устроили спор в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Поводом для бурной дискуссий стал недавний поцелуй «блондинки в шоколаде» с блогером Настей Ивлеевой.

Собчак заявила, что считает Россию «абсолютно гомофобной страной». Поэтому она сочла важным показать дерзкой выходкой с Ивлеевой, что «женский поцелуй может быть красивым».

«В каком-то смысле это такой акт поддержки и, ну, скажем так, такой хэппенинг развлекательный, который как раз показывает, что это важная тема», — сказала 39-летняя журналистка.

Борисов в свою очередь напомнил телеведущей о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Он после очередного вопроса Собчак о гомофобии в стране заявил, что в России есть негативно настроенные люди, как и в других государствах. По его словам, бывает странное отношение не только к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и к тем, кто другой веры и национальности.

«Но, когда ты выделываешь это и считаешь, что это защита… Я не пытаюсь обесценить твои слова, просто мне интересно мнение. Ты считаешь, что вот это защита прав меньшинств?» — прямо спросил у Собчак Борисов.

На что журналистка, комментируя показанное в эфире видео, заявила, что это «некий фан». По ее мнению, это показывает «нормальность и классность происходящего».

Ксения Собчак и Настя Ивлеева поцеловались в эфире шоу «Королевские кобры». Их выходка взорвала общественность. Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поведение женщин.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Собчак поспорила с Борисовым в шоу «Пусть говорят» из-за поцелуя с Ивлеевой
собчак борисов пусть говорят
Комментировать