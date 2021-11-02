Минюст США снял большинство обвинений с венесуэльского дипломата Алекса Сааба

Вашингтон, 2 ноября. Министерство юстиции США отозвало семь из восьми обвинений, выдвинутых против венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Об этом со ссылкой на «Голос Америки»1 сообщает агентство Telesur.

По сообщению СМИ, судья Роберт Скола по просьбе прокурора Курта Лункенхаймера согласился снять с дипломата ряд обвинения из-за отсутствия доказательств, указывающих на отмывание денег, в котором обвиняют Сааба.

#2Nov #Política | Corte de EEUU desestima 7 de las 8 acusaciones contra Alex Saab https://t.co/0BEKSv2TQs pic.twitter.com/xZQ6pmayYS — Diario La Verdad (@laverdadweb) November 2, 2021

Вместе с тем указывается, что обвинение в «заговоре с целью легализации капитала» остается в силе и защита Сааба будет настаивать на их снятии. Обвинение должно будет доказать в суде предполагаемое существование организованной группы с целью совершения этого преступления.

Сообщается, что документ, официально подтверждающий снятие большинства обвинений со спецпредставителя президента Венесуэлы, был распространен в социальных сетях.

Алекс Сааб был задержан властями Кабо-Верде 12 июня 2020 года, когда его самолет, который направлялся из Венесуэлы в Иран, приземлился для дозаправки. Поводом для задержания стали обвинения со стороны США в причастности Сааба к отмыванию в американских банках 350 млн долларов.

Федеральное агентство новостей /

Реальным поводом задержания дипломата является его деятельность, связанная с поставками в Венесуэлу, которая несколько лет находится под жесточайшими санкциями США и стран ЕС, продуктов питания, медикаментов и топлива.

Официальный Каракас обвинил Соединенные Штаты в похищении гражданина Венесуэлы. Ряд стран, включая Россию и КНР, выступили с резкой критикой действий Вашингтона, который грубо нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, задержав дипломата Боливарианской республики.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.