Брат Меган Маркл считает, что жена принца Гарри обладает нужными для президентства качествами

Москва, 2 ноября. Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл — младший указал на сильные качества родственницы — решимость и стремление. По его мнению, она достойна, чтобы стать президентом США.

Маркл уверен, что герцогиня Сассекская будет делать в Белом доме только «добрые дела». Несмотря на то, что родственники не общаются уже десять лет, брат жены принца Гарри пожелал ей удачи и выразил уверенность, что она сможет добиться своего.

«Я знаю, что она будет делать свое дело максимальными усилиями, она выдержит и добьется. Я желаю ей удачи, но если это ее цель, то она обязательно это сделает. Целься!» — приводит портал New Ideas слова родственника Меган Маркл.

Как напомнил телеканал «360» слова королевского биографа Тамо Бауэра, у Меган Макрл есть задатки политика. По мнению эксперта, супруга Гарри обладает всеми необходимыми качествами для построения политической карьеры.

Эксперты королевской семьи нашли несостыковки в биографии Меган Маркл. Эндрю Мортон пояснил, что бывшая актриса прекрасно знала о Виндзорах, хотя до этого говорила, что совершенно не знакома с королевской семьей до встречи с Гарри.