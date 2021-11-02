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Пользователи заявили о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Технологии
Пользователи заявили о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 2 ноября. Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на перебои в работе. Большое количество жалоб стало поступать около 16:00 по московскому времени.

Пользователи по всей стране не могут загрузить веб-версию социальной сети. На это обратили внимание несколько сотен человек. Кроме того, в последние полчаса стала поступать информация о невозможности загрузить мобильное приложение «ВКонтакте». Информацию об этом подтверждают данные сервиса Downdetector. Первые жалобы стали поступать массово после 15:00 по московскому времени.

Ранее похожий сбой у «ВКонтакте» произошел 19 октября. Почти 2,5 тысячи пользователей говорили о невозможности войти на сайт vk.com. Более 40 процентов пользователей не могли загрузить приложение соцсети.

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