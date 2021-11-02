Лидер КПРФ Зюганов предрек вымирание граждан России

Москва, 2 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал представленный Правительством РФ федеральный бюджет.

Как считает лидер коммунистов, в бюджете запланировано дальнейшее вымирание граждан России. По мнению Зюганова, он не направлен на сбережение народа.

«Подчеркиваю: в этом бюджете запланировано дальнейшее вымирание граждан России», — написал политик в Teleram-канале.

Глава КПРФ отметил, что «исконно русские регионы» финансово снабжаются в два-три раза хуже, чем многие другие. О каких именно регионах речь, Зюганов не уточнил. Он призвал кардинально изменить нынешний финансово-экономический курс, чтобы остановить вымирание россиян.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы партию КПРФ. Об этом он заявил во время обсуждения бюджета в нижней палате парламента. В КПРФ тогда сказали, что представители фракции КПРФ не станут голосовать за принятие бюджета на 2022-2024 годы, это и вызвало гнев Жириновского.