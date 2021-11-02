Актер Леонардо Ди Каприо появился на COP26

Глазго, 2 ноября. Голливудского актера Леонардо Ди Каприо папарацци заметили на конференции COP26. Артист прибыл в столицу Шотландии для обсуждения вопросов изменения климата.

Самая первая встреча Организации Объединенных Наций по изменению климата прошла в Берлине в 1995 году. В прошлом году она была отменена из-за пандемии коронавируса нового типа. По традиции на мероприятии собираются представители государств и видные деятели, чтобы обсудить проблемы климатического кризиса и возможные действия в сложившейся ситуации.

По информации Daily Mail, Ди Каприо стал последним прибывшим в Шотландию представителем США. В окружении толпы звезда фильма «Выживший» посетил один из торговых центров города. Предполагается, что кроме официальных выступлений актер проведет встречу со своей близкой подругой — экоактивисткой Гретой Тумберг.

Ранее стало известно о прибытии в Глазго герцогов Кембриджских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Отмечается, что монаршие особы должны принять участие в конференции. Внимание общественности привлек наряд герцогини, на улицу она вышла в модной стеганой жилетке.