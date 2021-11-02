Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 17:51
17:51
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о получении израильского паспорта
17:50
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины
17:50
Армия
Заявление Путина об усилении обороны России впечатлило американских читателей Fox News
17:49
Экономика
Роспотребнадзор указал на противоправность действий Ozon по аннуляции дешевых заказов
17:49
Общество
Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
17:48
Общество
МЧС России продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до конца вторника
17:45
Общество
Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
17:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили против матери убитых в Кызыле девочек
17:43
Общество
Сенатор Круглый призвал заняться научным просвещением в РФ, чтобы развеять мифы антиваксеров
17:42
Экономика
Аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали главные причины падения рубля
Все новости

Актер Леонардо Ди Каприо появился на COP26

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 16:46
Общество
Актер Леонардо Ди Каприо появился на COP26
instagram.com  /  @leonardodicaprio

Глазго, 2 ноября. Голливудского актера Леонардо Ди Каприо папарацци заметили на конференции COP26. Артист прибыл в столицу Шотландии для обсуждения вопросов изменения климата.

Самая первая встреча Организации Объединенных Наций по изменению климата прошла в Берлине в 1995 году. В прошлом году она была отменена из-за пандемии коронавируса нового типа. По традиции на мероприятии собираются представители государств и видные деятели, чтобы обсудить проблемы климатического кризиса и возможные действия в сложившейся ситуации.

По информации Daily Mail, Ди Каприо стал последним прибывшим в Шотландию представителем США. В окружении толпы звезда фильма «Выживший» посетил один из торговых центров города. Предполагается, что кроме официальных выступлений актер проведет встречу со своей близкой подругой — экоактивисткой Гретой Тумберг.

Ранее стало известно о прибытии в Глазго герцогов Кембриджских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Отмечается, что монаршие особы должны принять участие в конференции. Внимание общественности привлек наряд герцогини, на улицу она вышла в модной стеганой жилетке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Леонардо Ди Каприо появился на COP26
ди каприо экология cop26 тумберг
Комментировать