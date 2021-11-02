Публицист Холмогоров выразил мнение, что экс-худрука МХАТа Боякова «затравили»

Публицист Егор Холмогоров в беседе с ФАН поделился своими мыслями о ситуации во МХАТе на фоне ухода с поста художественного руководителя Эдуарда Боякова. Эксперт высказал мнение, что Боякова могли выжить из театра.

«С самого начала против Боякова велась ожесточенная травля по мотивам, которые трудно обозначить иначе, кроме как групповщина. То есть кому-то вот он не нравился. Его решили противопоставить [Татьяне] Дорониной. Ну простите, все-таки Татьяна Доронина, при всем уважении к ее опыту как советского артиста, режиссера и так далее, — это человек совершенно другой эпохи. И в данной ситуации это уже фактически означало, что прошлое как бы мешало развиваться театру дальше. Начались какие-то нелепые придирки, просто поиски поводов. Раздувание скандалов из ничего», — выразил свою точку зрения Холмогоров.

facebook.com /

Публицист допустил, что скандал со спектаклем «Чудесный грузин», где одну из ролей играла телеведущая Ольга Бузова, также был специально раздут недоброжелателями Боякова.

«Растоптан действительно совершенно уникальный культурный синтез современного театра и русской традиции. Это серьезный откат назад с той попытки создать, с одной стороны, актуальное и культурно-современное, но с другой стороны, ориентированное на русскую традицию, ориентированное на патриотическое сознание театральное искусство. Эта точка роста, которая появилась во МХАТе, где действительно осуществлялась масса интереснейших проектов: и литературных, и лекционных, и, собственно, театральных — вот эта точка, она разгромлена», — резюмировал свою позицию публицист.

При этом Холмогоров не сомневается, что знаменитому экс-худруку МХАТа очень скоро найдется место в другом театре.

Накануне стало известно, что худрук Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков покинул свой пост. Артист сообщил на странице в соцсети, что написал заявление по собственному желанию.