Москва, 2 ноября. Российские высшие учебные заведения могут продлить дистанционный формат занятий или самоподготовку студентов с 8 ноября.

Соответствующий приказ подготовили в Министерстве образования и науки России с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на официальной сайте ведомства.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении.

В то же время введение дистанционного формата обучения в российских школах после нерабочих дней не планируется. Об этом ранее заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.