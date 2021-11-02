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Российские студенты могут продолжить обучение в дистанционном формате с 8 ноября

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 16:46
Общество
Российские студенты могут продолжить обучение в дистанционном формате с 8 ноября
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 2 ноября. Российские высшие учебные заведения могут продлить дистанционный формат занятий или самоподготовку студентов с 8 ноября.

Соответствующий приказ подготовили в Министерстве образования и науки России с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на официальной сайте ведомства.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении.

В то же время введение дистанционного формата обучения в российских школах после нерабочих дней не планируется. Об этом ранее заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

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