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Премьер ЦАР поблагодарил партнеров за вовлеченность в процессы восстановления республики
Весь мир
Премьер ЦАР поблагодарил партнеров за вовлеченность в процессы восстановления республики
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 2 ноября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра выступил на церемонии закрытия семинара по модернизации и цифровизации государственных услуг. Мероприятие прошло при поддержке министерства финансов ЦАР.

«Наша встреча дала положительный результат. Мы получили хорошую теоретическую оценку текущего экономического состояния страны, а также сделали определенные выводы. Уверен, что по итогам семинара Минфин сможет разработать новые реформы и программы, которые обеспечат благополучие мирному населению Центральноафриканской Республики», — сказал Дондра.

Возможность заниматься социально-экономическим развитием появилась у правительства ЦАР благодаря сотрудничеству с Москвой и Кигали. Обучение у российских инструкторов, их консультативная поддержка, а также помощь руандийского военного контингента позволили национальной армии разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и стабилизировать обстановку в стране.

Премьер ЦАР поблагодарил партнеров за вовлеченность в процессы восстановления республики
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

После завершения активной фазы вооруженного конфликта власти республики перешли к комплексной разработке инноваций и проведению многоуровневых реформ. Премьер-министр призвал соответствующие ведомства заняться вопросами модернизации внутренних процессов, чтобы повысить эффективность работы.

Также политик поблагодарил финансовых и технических партнеров, которые проявили интерес к развитию и восстановлению ЦАР:

«Ваш опыт ценен для нас. За эти три дня мы узнали много нового и обменялись опытом. Спасибо за вклад в будущее республики. Проявленная вами решимость демонстрирует вашу степень вовлеченности в решение вопросов цифровизации финансовых программ нашей родины».

Ранее глава правительства заявил о необходимости в проведении полной модернизации государственного аппарата.

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