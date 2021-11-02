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Жители ЦАР посетили могилы близких в честь Дня всех святых
Весь мир
Жители ЦАР посетили могилы близких в честь Дня всех святых
pixabay.com  /  FotografieLink

Банги, 2 ноября. Центральноафриканцы навели порядок на кладбище Ндресс в четвертом округе Банги. Мероприятие устроили в честь Дня всех святых.

Традиционно праздник отмечают первого ноября. Сотни жителей приходят на захоронения и отдают дань уважения покойным близким.

«Рано утром я собрал братьев, и мы пошли косить траву, которой заросли могилы наших родителей. В этом году много кустарника. С надгробием матери мы закончили, теперь займемся папиной плитой», — рассказал житель Банги Эме Дидье Дозуа.

Некоторые мемориалы настолько покрываются мхом и растительностью, что их нужно искать не один час. Еще столько же времени уходит на очистку.

«Моя мать покоится здесь уже 10 лет. Каждый раз, когда я прихожу сюда, меня посещают воспоминания, связанные с ней, и я начинаю плакать», — рассказала другая горожанка, Мари Роуз.

По традиции люди украшают кладбище цветами, оставляют у могилы сладости и деньги. Также центральноафриканцы следят за надгробиями тех, у кого не осталось родственников.

Ранее правительство ЦАР начало подготовку к параду в честь 63-й годовщины провозглашения республики.

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