Sony представила новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето

Лос-Анджелес, 2 ноября. Американская кинокомпания Sony представила новый полноценный трейлер предстоящего блокбастера «Морбиус». Главную роль в хорроре сыграет голливудский актер Джаред Лето.

Фильм рассказывает о тяжелобольном и талантливом Майкле Морбиусе, который всю свою жизнь посвятил поиску лекарства от тяжелой болезни крови. В определенный момент он понимает, что его может спасти кровь летучих мышей и решается провести опасный эксперимент. Однако опыт приносит совсем неожиданный результат — ДНК профессора перестраивается, превращая его в кровожадного монстра.

Новое видео подробнее раскрывает сюжет предстоящей экранизации комикса. Согласно трейлеру, после судьбоносного эксперимента Морбиус какое-то время пытается бороться со своей болезнью и не наносить столько вреда людям.

Ранее стало известно, что перед выходом трейлера в Сети появилось видео, в котором Джаред Лето комментирует своего персонажа и его действия в фильме. Актер отметил, что персонаж невероятно силен и является важной частью киновселенной Marvel.