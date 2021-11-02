Владимирская область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств»

Владимир, 2 ноября. Акция «Ночь искусств» по понятным причинам пройдет во Владимирской области с рядом ограничений. Принять участие в ней смогут обладатели QR-кодов, сертификатов или справок о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня. Об этом изданию «Владимирские ведомости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ограничения не затронут участников акции, которым еще не исполнилось 18 лет. Цикл мероприятий включает как очный, так и онлайн-формат. Для тех, кто лично посетит мероприятие, обязательным условием станет наличие медицинской маски, уточняет администрация области.

Областная специальная библиотека для слепых проведет выставку «Великая сила искусства!», на которой представит рельефно-графические, рельефно-точечные и CD-издания.

Гороховецкий историко-архитектурный музей откроет для бесплатного посещения Музей купечества «Дом Ершова (Сапожникова)», археологическую экспозицию «Дом Канонникова», музей технической мысли «Дом Морозова», а также арт-салон «Дом Канонникова».

Владимирский Центр пропаганды изобразительного искусства представит работу Галереи современного искусства, выставки «Василий Тропинин. Образ эпохи», «По следам Владимирской Руси», персональную выставку Андрея Орехова и музейную экспозицию «Владимирская школа живописи». Можно будет посетить концерт вокальной группы «Форманта» и поэтический вернисаж Галины Меньшиковой.

Маленькие зрители Владимирского областного театра кукол увидят спектакли «Репка» и «Про ежика и медвежонка» и примут участие в мастер-классах на тему традиций народов России.

В Центре классической музыки выступит Губернаторский симфонический оркестр с программой по произведениям Рахманинова, Мусоргского и Прокофьева, а во Владимирской областной филармонии «Ночь искусств» пройдет с Камерным струнным оркестром под управлением Александра Сонина.

Ранее ФАН рассказывал об одиннадцати работах Пабло Пикассо, проданных на аукционе. В общей сложности новые владельцы заплатили за них 110 миллионов долларов.