Глава МИД ЦАР обсудила с коллегами развитие инфраструктуры стран Африки

Банги, 2 ноября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегами на совещании Африканского Союза (АС). Об этом политик сообщила на своей личной странице в Facebook.

Заседание прошло в столице Руанды, Кигали. К главе внешнеполитического ведомства присоединились дипломаты из Камеруна, Марокко, Анголы, Алжира и Португалии.

Министры обсудили вопросы мобилизации инвестиций, которая позволит ускорить развитие африканских стран. Также участники совещания подняли тему укрепления мира между государствами Черного континента и усиление безопасности гражданского населения.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По мнению Байпо-Темон, политическим лидерам необходимо заняться разработкой проектов, направленных на улучшение качества жизни африканцев. Коллеги из соседних стран поддержали инициативу дипломата.

Ранее министр искусств, культуры и туризма Центральноафриканской Республики Дженнифер Лионеле Мария Винсенте Сараива-Янзере отправила детям из бедных семей города Бимбо школьные наборы. В состав комплектов вошли канцелярские принадлежности, рюкзаки и учебники.