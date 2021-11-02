Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 17:51
17:50
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины
17:50
Армия
Заявление Путина об усилении обороны России впечатлило американских читателей Fox News
17:49
Экономика
Роспотребнадзор указал на противоправность действий Ozon по аннуляции дешевых заказов
17:49
Общество
Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
17:48
Общество
МЧС России продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до конца вторника
17:45
Общество
Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
17:43
Происшествия
Уголовное дело возбудили против матери убитых в Кызыле девочек
17:43
Общество
Сенатор Круглый призвал заняться научным просвещением в РФ, чтобы развеять мифы антиваксеров
17:42
Экономика
Аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали главные причины падения рубля
17:39
Общество
Ученые из института NHLBI в США перечислили внешние признаки высокого холестерина
Все новости

Глава МИД ЦАР обсудила с коллегами развитие инфраструктуры стран Африки
Весь мир
Глава МИД ЦАР обсудила с коллегами развитие инфраструктуры стран Африки
facebook.com  /  @maecentrafrique

Банги, 2 ноября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегами на совещании Африканского Союза (АС). Об этом политик сообщила на своей личной странице в Facebook.

Заседание прошло в столице Руанды, Кигали. К главе внешнеполитического ведомства присоединились дипломаты из Камеруна, Марокко, Анголы, Алжира и Португалии.

Министры обсудили вопросы мобилизации инвестиций, которая позволит ускорить развитие африканских стран. Также участники совещания подняли тему укрепления мира между государствами Черного континента и усиление безопасности гражданского населения.

Глава МИД ЦАР обсудила с коллегами развитие инфраструктуры стран Африки
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По мнению Байпо-Темон, политическим лидерам необходимо заняться разработкой проектов, направленных на улучшение качества жизни африканцев. Коллеги из соседних стран поддержали инициативу дипломата.

Ранее министр искусств, культуры и туризма Центральноафриканской Республики Дженнифер Лионеле Мария Винсенте Сараива-Янзере отправила детям из бедных семей города Бимбо школьные наборы. В состав комплектов вошли канцелярские принадлежности, рюкзаки и учебники.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава МИД ЦАР обсудила с коллегами развитие инфраструктуры стран Африки
африка цар
Комментировать