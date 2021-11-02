Немецкий автоконцерн Audi представил обновленный седан A8

, 2 ноября. Компания Audi презентовала обновленный А8 — седан 2022 модельного года. В рамках планового рестайлинга автомобиль получил измененную внешность и обзавелся некоторыми электронными системами.

Так, седан оснастили хромированной решеткой радиатора с новым узором, воздухозаборниками другой формы и новыми матричными фарами как спереди, так и сзади. В салон внедрили электронную приборную панель Virtual Cockpit. Справа от водителя расположился сенсорный дисплей, отвечающий за управление мультимедиа.

Prt Scr youtube.com / Autogefühl

Внутреннее оснащение А8 также претерпело изменения. В седан встроили 3,0-литровый дизельный двигатель мощностью 286 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль доступен с 3,0- и 4,0-литровыми бензиновыми моторами, выдающими 340 и 460 лошадиных сил соответственно.

Российские дилеры ранее начали прием заявок на покупку новой версии кроссовера Kaptur, получившего название Intense. Стоимость автомобиля стартует от 1,3 млн рублей. Лимитированная версия иномарки получит самое передовое оборудование, которые включает климат-контроль, камеры заднего вида, датчики парковки и многое другое.