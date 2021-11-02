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Ведущий Соловьев придумал новый логотип для КПРФ после незаконной охоты Рашкина на лося
Политика
Ведущий Соловьев придумал новый логотип для КПРФ после незаконной охоты Рашкина на лося
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 2 ноября. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял депутата Госдумы Валерия Рашкина за инцидент с незаконной охотой.

Соловьев в Telegram-канале опубликовал изображение головы лося красного цвета с серпом и молотом. Журналист добавил, что эта картинка запросто могла бы стать новым логотипом КПРФ, которую представляет Рашкин в Госдуме.

В комментариях подписчики согласились, что после скандальной выходки Рашкина партии точно стоило бы поменять логотип. Предложенный вариант их устроил. Люди пишут, что в укор Рашкину изображение животного действительно стоит разместить на логотипе.

«Зюганову изменяют, поэтому у него рога», — иронично написал один из подписчиков Соловьева.

Ведущий Соловьев придумал новый логотип для КПРФ после незаконной охоты Рашкина на лося
Prt Scr telegram.org / Соловьев

Другой комментатор предложил отдать тушу убитого лося объявившему голодовку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся за решеткой. Любовница грузинского политика уверяет, что он похудел на 20 килограммов, но ранее сообщалось, что он вполне хорошо себя чувствует, а в день выпивает по три литра лимонада.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о начале работы контрольной комиссии партии. Она организовала проверку по факту инцидента с участием депутата Валерия Рашкина, в машине которого ранее нашли труп лося.

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кпрф соловьев рашкин
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