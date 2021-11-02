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МВД разработало проект о сборе отпечатков пальцев у въезжающих в Россию трудовых мигрантов
Общество
МВД разработало проект о сборе отпечатков пальцев у въезжающих в Россию трудовых мигрантов
pixabay.com  /  Emilian Robert Vicol

Москва, 2 ноября. Прибывающие в Россию трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев. Соответствующий проект приказа разработало Министерство внутренних дел (МВД).

Отмечается, что собирать отпечатки также будут у иностранцев, оформляющих российское гражданство. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Кроме того, проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство и у тех, кто прибывает в страну на срок более 90 дней», — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов. Также он предложил наладить взаимодействие правоохранительных органов со службой пограничного контроля по этому вопросу.

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мигранты россия отпечатки пальцев
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