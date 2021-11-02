Депутат Госдумы Морозов поддержал идею более строгого учета мигрантов в России

Весь мир борется с нелегальной миграцией и стремится взять этот процесс под контроль. Об этом в беседе с ФАН рассказал председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения геномной регистрации мигрантов. Морозов поддержал эту инициативу.

«Я не большой специалист в области миграционных вопросов. Но по общим представлениям о добре и зле могу сказать, что более строгий учет нахождения мигрантов на территории страны, информация об их настоящем и прошлом, в том числе, не дай бог, если оно криминальное, о том, как они провели прежний период пребывания на территории нашей страны, на какие рабочие места они претендуют, позволяет делать политику государства в этой сфере более осмысленной», — констатировал собеседник ФАН.

Олег Морозов отметил, что подобная инициатива отвечает современным тенденциям.

«Весь мир борется с нелегальной миграцией, стремится поставить под контроль этот процесс, чтобы он не носил непрогнозируемый характер. Не знаю, что касается конкретных мер, дактилоскопии, биологических данных — пусть этим занимаются профессионалы. Но сам по себе более строгий контроль, на мой взгляд, полезен для общества», — заметил он.

Невские Новости / Ольга Костромина

Депутат добавил, что, на его взгляд, геномная регистрация мигрантов окажет большую помощь в работе правоохранителей.

«Сама идея необходимости более строгого контроля, возможности пресечения криминала, борьбы с терроризмом — все это мне кажется полезным», — подытожил он.

За последнюю неделю сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали 13 иностранных граждан при попытке незаконно пересечь границу России. Среди нарушителей оказались выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и Арабских Республик.