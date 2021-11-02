Вторая волна добровольного разоружения прошла в столице ЦАР

Банги, 2 ноября. Боевики из группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) присоединились к раскаявшимся товарищам и добровольно сдали оружие правоохранительным органам.

Радикалы, разочаровавшиеся в маргинальной идеологии главаря группировки Али Дарассы, обратились к президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера и попросили его позволить им принять участие в восстановлении инфраструктуры республики. Также они призвали бывших товарищей по оружию последовать их примеру и отказаться от нападений на мирных жителей.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Бывшие боевики считают, что центральноафриканцы не должны следовать указам заинтересованных в конфликте лиц. Разоружившиеся члены группировки рассказали, что во время процедуры демилитаризации их хорошо приняли как военные, так и население.

Они поблагодарили лидера ЦАР за проявленное великодушие и шанс начать жизнь и чистого листа. Однако некоторые боевики не воспользовались возможностью вернуться на путь мира.

К примеру, бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) нарушили режим прекращения огня и совершили нападение на взвод национальной армии (FACA) в районе населенного пункта Бондиба.