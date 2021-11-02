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Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, несмотря на пандемию
Общество
Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, несмотря на пандемию
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 2 ноября. Пандемия коронавируса не оказала особого влияния на самоощущение россиян. Более 80% опрошенных граждан заявили, что считают себя счастливыми. Исследование провели специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

К категории счастливых в той или иной степени себя отнес 81% респондентов. При этом назвать себя таковыми не смогли только 9% россиян, а остальные не дали ответ на этот вопрос.

Стоит отметить, что уровень счастья за последние годы в России мало изменился. В прошлом году количество счастливых людей достигало 79%, а годом ранее — 83%.

«Таким образом, пандемия на уровень счастья практически не повлияла», — пришли к выводу организаторы опроса.

Наиболее склонными к позитивному мироощущению оказались девушки в возрасте 18–24 лет. В этой категории счастливыми себя охарактеризовали 96% опрошенных. В свою очередь, менее счастливыми признали людей в группе мужчин старше 55 лет.

Британские ученые ранее установили, что чувство счастья напрямую зависит от уровня ожиданий человека от других событий. Таким образом, определенная установка позволит оставаться в приподнятом настроении.

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