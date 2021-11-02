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В Сети появилось фото с уснувшим на саммите по климату Борисом Джонсоном
Политика
В Сети появилось фото с уснувшим на саммите по климату Борисом Джонсоном
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Глазго, 2 ноября. Журналисты Mirror сфотографировали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международном климатическом саммите COP26 в Глазго. Политик в это время закрыл глаза и находился в зале без защитной маски.

Рядом с главой правительства сидел натуралист сэр Дэвид Аттенборо, который является ровесником королевы Елизаветы II. Ему удалось не уснуть во время выступления спикеров.

«Мир горит. Пора уже будить Джонсона», — пошутил в Twitter британский политик Дэвид Лэмми.

Снимок с уснувшим Джонсоном буквально за несколько часов «взорвал» Сеть. Пользователи высмеивают британского премьера, придумывая различные подписи к фотографии.

Вместе с тем источники, близкие к администрации Джонсона утверждают, что фото с «уснувшим» премьером является просто удачным снимком фотографа.

Ранее в Сети появилось видео с заснувшим на саммите в Глазго президентом США Джо Байденом. От неловкой ситуации главу Белого дома спас представитель американской делегации, который подошел к нему с вопросом.

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