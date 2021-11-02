В Сети появилось фото с уснувшим на саммите по климату Борисом Джонсоном

Глазго, 2 ноября. Журналисты Mirror сфотографировали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международном климатическом саммите COP26 в Глазго. Политик в это время закрыл глаза и находился в зале без защитной маски.
Рядом с главой правительства сидел натуралист сэр Дэвид Аттенборо, который является ровесником королевы Елизаветы II. Ему удалось не уснуть во время выступления спикеров.
«Мир горит. Пора уже будить Джонсона», — пошутил в Twitter британский политик Дэвид Лэмми.
Вслед за Байденом на саммите по климату задремал и Борис Джонсон pic.twitter.com/2KpSFDkjut— ★????????????????????????????★ (@krotrus) November 2, 2021
Снимок с уснувшим Джонсоном буквально за несколько часов «взорвал» Сеть. Пользователи высмеивают британского премьера, придумывая различные подписи к фотографии.
Вместе с тем источники, близкие к администрации Джонсона утверждают, что фото с «уснувшим» премьером является просто удачным снимком фотографа.
Ранее в Сети появилось видео с заснувшим на саммите в Глазго президентом США Джо Байденом. От неловкой ситуации главу Белого дома спас представитель американской делегации, который подошел к нему с вопросом.